Alexis Rollier treedt in september 2026 aan als wereldwijd financieel directeur bij PVH

De Amerikaanse kledinggroep PVH Corporation (PVH) kondigt de benoeming aan van Alexis Rollier als nieuwe financieel directeur. Rollier treedt begin september 2026 in dienst en rapporteert rechtstreeks aan chief executive officer Stefan Larsson.

In deze nieuwe functie leidt Rollier de wereldwijde financiële organisatie van de groep en is hij verantwoordelijk voor alle aspecten van de financiële sturing wereldwijd. Rollier maakt ook deel uit van het executive leadership team van PVH.

Omnichannel-retailervaring

Rollier beschikt over meer dan drie decennia ervaring bij diverse wereldwijde consumentenmerken. Hij komt over van Sephora, onderdeel van het Franse luxeconglomeraat LVMH, waar hij sinds 2018 actief was als wereldwijd operationeel directeur en wereldwijd financieel directeur. Tijdens zijn veertienjarig dienstverband bij de beautyretailer speelde Rollier een belangrijke rol in de internationale groei van het bedrijf.

Daarvoor bekleedde hij bij Sephora diverse senior leiderschapsposities, waaronder financieel directeur voor Europa en het Midden-Oosten en financieel directeur en senior vice-president operations voor de Amerika's. Eerder in zijn loopbaan was Rollier wereldwijd financieel directeur bij Guerlain en vervulde hij senior financiële functies bij Kingfisher en LVMH. Rollier begon zijn carrière bij Arthur Andersen en behaalde een MBA aan de ESSEC Business School.

Strategische uitvoering voor Calvin Klein en Tommy Hilfiger

"Alexis is een unieke wereldwijde financiële leider, met hoogst relevante expertise in multi-brand en omnichannel-retail, diepgaande financiële en operationele ervaring en een sterk trackrecord in het realiseren van gedisciplineerde groei met winstuitbreiding," aldus Larsson in een persbericht. "Nu we onze reis voortzetten om Calvin Klein en Tommy Hilfiger tot hun volledige potentieel te brengen, zal de ervaring van Alexis in het verbinden van consumentgerichte strategieën met effectieve financiële sturing bijdragen aan langetermijnwaarde voor aandeelhouders."

Rollier volgt Melissa Stone op, de executive vice-president van global financial planning and analysis (FP&A), die sinds 1 januari 2026 als interim-financieel directeur fungeert. Stone werkt nauw samen met Rollier voor een soepele overdracht en blijft leiding geven aan global FP&A, met rapportage aan de nieuwe financieel directeur.

Over zijn benoeming zegt Rollier: "Calvin Klein en Tommy Hilfiger zijn twee van de meest iconische merken ter wereld, met een krachtige relevantie voor de consument, en ik ben enthousiast over de kans om me in deze belangrijke fase van de reis van het bedrijf bij het PVH-team aan te sluiten."