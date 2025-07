Algemeen directeur Hermès al lange tijd overtuigd van vermissing aandelen erfgenaam

Parijs - “Ik ben er al lange tijd van overtuigd dat Nicolas Puech zijn aandelen niet meer heeft”, verklaarde algemeen directeur Axel Dumas van Hermès donderdag, toen hij werd gevraagd naar de verdwenen aandelen van een van de erfgenamen.

Het lot van de aandelen van de tweeëntachtigjarige Puech, een van de achterkleinzonen van de oprichter van Hermès, staat centraal in een langdurige en complexe zaak met vele wendingen. Vorige week meldden de Tribune de Genève en Le Point dat zijn voormalige vermogensbeheerder Eric Freymond, tegen wie Nicolas Puech een aanklacht had ingediend, een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

“We hebben dit nieuws vernomen, dat ik persoonlijk als tragisch beschouw”, aldus Dumas tijdens de presentatie van de bedrijfsresultaten. “We kunnen alleen maar bedroefd en verdrietig zijn.”

“Ik ben er al lange tijd van overtuigd dat Nicolas Puech zijn aandelen niet meer heeft, en dat is de reden waarom we een rechtszaak hebben aangespannen”, verklaarde de algemeen directeur van het luxe modehuis. “Ik wacht de rechtszaak af. Ik denk niet dat deze aandelen teruggevonden zullen worden.”

Nicolas Puech, die in Zwitserland woont, erfde zes miljoen aandelen, wat neerkomt op 5,76 procent van het kapitaal van Hermès. Tegen de huidige koers vertegenwoordigt dit een bedrag van bijna 14,5 miljard euro. De aandelen zijn nu verdwenen.

Een van de onopgeloste vragen is of deze aandelen al dan niet zijn verkocht toen Bernard Arnault, topman van LVMH, onopgemerkt een belang in zijn concurrent had opgebouwd.

In 2023 nam deze zaak een nieuwe wending toen Puech beweerde geruïneerd te zijn en een aanklacht indiende tegen zijn voormalige vermogensbeheerder. Hij was van mening dat Freymond subtiele constructies had gebruikt om zijn aandelen te laten verdwijnen.

Vorig jaar werd zijn aanklacht “van tafel geveegd door de rechtbank in Genève”, die “Eric Freymond onschuldig heeft verklaard”, meldde de Tribune de Genève. Puech heeft echter ook een aanklacht ingediend in Frankrijk.