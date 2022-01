Anders Kristiansen nieuwe CEO van Na-kd

Anders Kristiansen is aangesteld als CEO van Na-kd, zo kondigt het bedrijf aan in een persbericht in handen van TextilWirtschaft. Op 1 maart zal hij officieel het stokje overnemen van Jarno Vanhatapio, de oprichter van modemerk. Vanhatapio blijft wel deel uitmaken van het bestuur van Na-kd en is nog steeds de op twee na grootste aandeelhouder van het bedrijf.

Kristiansen was hiervoor CEO bij Esprit. Eerder werkte hij New Look en Bestseller Fashion Group China. “Na-kd heeft in korte tijd een indrukwekkende reis gemaakt en een mode-imperium op de Europese markt opgebouwd”, zegt Kristiansen in het persbericht. “Met mijn eerdere ervaring kijk ik er erg naar uit om uit te breiden naar meer continenten en om het bedrijf te blijven vestigen als leidende speler op het gebied van duurzame mode.”

In het persbericht schrijft Na-kd dat het bedrijf, ondanks de pandemie en wereldwijde logistieke problemen, de afgelopen jaren zowel een sterke groei als verbeterde operationele resultaten boekte. Het bedrijf noemt de lancering van zijn mobiele app als ‘zeer succesvol’.