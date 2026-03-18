Ann Demeulemeester kleedt popster Rosalía voor haar wereldtournee

Zangeres en songwriter Rosalía begint deze week aan haar tournee in Frankrijk. Na de enorme media-aandacht voor haar hit ‘Berghain’, zet het grootse evenement van deze internationale ster mogelijk een minder bekend merk weer op de kaart: Ann Demeulemeester.

Op 17 maart start Rosalía de eerste etappe van haar wereldtournee Lux Tour in Lyon. Naast haar optreden trekken ook haar kostuums de aandacht. Volgens het tijdschrift Télérama put de show “uit de codes van theater en opera”. Een unieke benadering, kenmerkend voor de artieste, met stukken ontworpen door Stefano Gallici, de creatief directeur van Ann Demeulemeester.

Volgens het merk ontwikkelde Stefano Gallici drie silhouetten in nauwe samenwerking met Rosalía en haar creatieve team. “Elke outfit is ontworpen ter ondersteuning van intense bewegingen en choreografie." Bovendien zijn de looks gelaagd, zodat elke transformatie een nieuw silhouet onthult. "De kostuums worden zo een integraal onderdeel van het verhaal van de show”, aldus het merk in een persbericht.

De drie looks van Rosalía, ontworpen door Stefano Gallici

De eerste look kenmerkt zich door een gelaagd silhouet, geïnspireerd op klassiek ballet. De look bestaat uit een gedrapeerde top van mousseline, een body van opengewerkt kant en een imposante, geplooide tutu met ruches. De bandjes bij de armsgaten maken het mogelijk de mouwen te verwijderen, afhankelijk van de choreografie. De zangeres draagt ook ballerina's: een paar van zachtroze satijn, met een Mary Jane-bandje.

Het tweede kostuum omvat een napoleontisch jasje en een Bloom-broek. Het jasje, vervaardigd uit meerdere aansluitende panelen, loopt uit in een verlengd silhouet met een zwaluwstaart.

Rosalía, Lux Tour 2026. Credits: Ann Demeulemeester.

De derde look ‘introduceert structuur en historische verwijzingen naar maatwerk’, benadrukt het merk Ann Demeulemeester. Het is een jurk van mousseline met een crinolinestructuur en gevleugelde accessoires. De jurk heeft een verstelbare, gerimpelde halslijn met trekkoorden. Het stuk eindigt in een spectaculaire sleep van vijftien meter.

De crinolinestructuur – die overigens doet denken aan de huidige achttiende-eeuwse trend – bestaat uit lichte baleinen en verticale steunbanden.

Tot slot draagt Rosalía hoge laarzen van zwart satijn en een harnas met veren vleugels, gemaakt van mousseline en tule, evenals een hoofdtooi met verouderde vleugels.

Een historische samenwerking voor het merk

Het is niet de eerste keer dat het huis Ann Demeulemeester kostuums ontwerpt voor internationale sterren. Eerder kleedde het huis al Charli XCX, Slowdive, Nine Inch Nails, The Underground Youth, Anna von Hausswolff en Stella Rose Gahan. De grote invloed van Rosalía (28 miljoen volgers op Instagram) op de huidige muziekscene en bij een zeer divers publiek, zou veel kunnen doen voor het modehuis.

De zangeres onderscheidt zich door een avant-gardistische creatieve aanpak en als een ware ‘curator’. Haar keuze voor een niche, gespecialiseerd en historisch merk als Ann Demeulemeester bevestigt de ‘hype’ en de artistieke integriteit van het label. Net als bij de tournees van internationale sterren als Beyoncé, genereren de tourkostuums duizenden TikTok-video's en Instagram Reels. Dit resulteert in een wereldwijde reclamecampagne voor Ann Demeulemeester.

Deze aandacht komt drie jaar na de komst van Stefano Gallici als creatief directeur van het huis. De ontwerper volgde Ludovic de Saint Sernin op, wiens extreem korte ambtstermijn (minder dan een jaar) vragen opriep in de modesector. Gallici, voorheen verantwoordelijk voor de herenmode bij Ann Demeulemeester, heeft de zware taak het imago van het in 1985 opgerichte huis op te poetsen. Deze historische samenwerking met Rosalía bewijst dat hij op de goede weg is.

Rosalía, Lux Tour 2026. Credits: Ann Demeulemeester.