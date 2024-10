Armani wil over ‘twee of drie jaar’ met pensioen

Op 90-jarige leeftijd denkt de beroemde Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani openlijk na over zijn pensioen. “Ik kan mezelf nog twee of drie jaar aan het hoofd van het bedrijf geven. Niet meer, dat zou negatief zijn,” zei de modeontwerper in een interview met de krant ‘Corriere della Sera’. Armani zei dat hij droomde van een toekomst waarin hij niet langer degene hoeft te zijn die “ja” of “nee” zegt en beslissingen neemt.

Armani heeft lang in het midden gelaten hoe zijn succesvolle merk, dat de Italiaan al bijna 50 jaar runt, zal worden voortgezet. Hij heeft zijn opvolgingsplannen altijd in de doofpot gestopt en heeft afgezien van het ontwikkelen van een opvolger. Toen hem in een interview werd gevraagd of zijn huidige rechterhand, Leo Dell'Orco, het stokje zou kunnen overnemen, zei Armani vaag dat hij al een duidelijke structuur had opgezet voor degenen die na hem zouden komen.

Armani wees alle overnameaanbiedingen af

Hij kon zich niet meer dan twee of drie jaar aan het roer van Armani veroorloven. “Ik slaap 's nachts niet. Ik ken niet langer de diepe, vredige slaap die ik vroeger had. Nu droom ik 's nachts en in mijn dromen bouw ik aan mijn toekomst,” legt Armani uit. In de toekomst ziet hij zichzelf in een van zijn huizen, omringd door mensen die vertrouwd en dichtbij hem staan.

Armani onthulde ook dat hij de laatste tijd “iets hardnekkiger” benaderingen van zijn bedrijf heeft ontvangen van potentiële externe investeerders. “Maar ik zie op dit moment geen mogelijkheden,” benadrukte Armani. De mode-industrie wordt al enige tijd gedomineerd door grote luxe conglomeraten. Armani heeft altijd alle overnamebiedingen strikt afgewezen, onder verwijzing naar de onafhankelijkheid die hij belangrijk vindt.