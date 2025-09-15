Armani's testament: Bernard Arnault 'vereerd' dat LVMH als potentiële partner wordt genoemd

Parijs - Bernard Arnault, CEO van 's werelds grootste luxeconcern LVMH, zegt 'vereerd' te zijn dat zijn groep door Giorgio Armani in zijn testament is aangewezen als 'mogelijke partner' voor het Italiaanse modehuis.

"Giorgio Armani, die ik persoonlijk heb mogen kennen, was een waar genie; de enige grote couturier, naast Christian Dior, die een wereldwijd merk heeft opgebouwd en geleid, zowel qua stijl als qua industrie", aldus Bernard Arnault in een verklaring aan AFP.

"Mochten we in de toekomst samenwerken, dan zou LVMH er alles aan gelegen zijn om haar aanwezigheid en leiderschap wereldwijd verder te versterken", voegt hij eraan toe. "Giorgio Armani eert ons door ons aan te wijzen als een partij die mogelijk een partnerschap kan aangaan met het buitengewone modehuis dat hij heeft opgebouwd", benadrukt de CEO van LVMH.

De legendarische couturier, die op 4 september op 91-jarige leeftijd overleed, heeft de stichting die zijn bedrijf erft, opgedragen 'een belang van 15 procent af te staan' aan een gigant in de luxewereld, zoals LVMH, L'Oréal of EssilorLuxottica, 'tussen twaalf en achttien maanden na de opening van het testament', die donderdag plaatsvond, volgens elementen uit dit document die vrijdag door de Italiaanse pers zijn gepubliceerd.

De gekozen aandeelhouder krijgt vervolgens de mogelijkheid om de controle over het concern te verkrijgen door tussen 30 en 54,9 procent van het resterende kapitaal te verwerven. Het Armani-concern, waarvan de activiteiten uiteenlopen van haute couture tot hotels, is meerdere miljarden euro waard. LVMH realiseerde in 2024 een omzet van meer dan 84 miljard euro.

L'Oréal, dat sinds 1988 de Armani-licentie voor parfums en cosmetica bezit, heeft aan AFP laten weten 'deze mogelijkheid, die past in het kader van onze lange gezamenlijke geschiedenis, met grote aandacht te bestuderen'. Ook EssilorLuxottica gaat dit 'aandachtig bestuderen', aldus een woordvoerder van het bedrijf in de Italiaanse pers, 'trots op de waardering' die de stylist voor het concern heeft getoond.