Armedangels benoemt Andreas Werther tot directeur Supply Chain

Het Keulse kledingmerk Armedangels heeft een nieuwe verantwoordelijke voor zijn toeleveringsketen benoemd. Woensdag kondigde het bedrijf de benoeming van Andreas Werther tot directeur Supply Chain aan.

Het duurzame modelabel lichtte de personeelsbeslissing toe in een verklaring: “Met meer dan vijftien jaar internationale ervaring in inkoop, sourcing en supply chain management bij gerenommeerde bedrijven als C&A, Bestseller, Mustang Jeans, Orsay en Christ, beschikt Andreas Werther over diepgaande kennis van de ontwikkeling van efficiënte inkoopprocessen, de opbouw van duurzame toeleveringsketens en de succesvolle implementatie van wereldwijde inkoopmodellen,” aldus de verklaring.

Het profiel van Werther combineert ‘strategisch denken met een diepgaand begrip van operationele processen’, aldus het bedrijf. “Vooral zijn ervaring met de introductie van innovatieve inkoop- en procesmodellen en de succesvolle implementatie van wereldwijde sourcingstrategieën maken hem een waardevolle aanwinst voor Armedangels.”

De nieuwkomer, die zijn functie per direct aanvaardde, schetste zijn toekomstige doelen. “Mijn ervaringen uit de conventionele mode-industrie zijn waardevol om toeleveringsketens duurzamer en efficiënter te maken,” aldus Werther. “Samen met het supply chain-team creëren we een stabiele en schaalbare operationele basis die onze expansie mogelijk maakt en duurzame groei waarborgt.”