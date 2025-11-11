Ashlynn Park uitgeroepen tot winnaar van het CFDA/Vogue Fashion Fund

Ashlynn Park, de ontwerpster achter het New Yorkse merk Ashlyn, is uitgeroepen tot winnaar van het CFDA/Vogue Fashion Fund (CVFF) van dit jaar. De bekendmaking vond plaats tijdens een speciaal diner ter ere van het initiatief, georganiseerd door Isha Ambani, Zac Posen, Anna Wintour en Chloe Malle.

Park ontvangt een geldbedrag van 300.000 dollar. De twee andere finalisten – Julian Louie van Aubero en Stephanie Suberville van Heirlome – ontvangen ieder een beurs van 100.000 dollar. Zowel de winnaar als de finalisten krijgen ook zakelijke begeleiding aangeboden.

Met deze selectie voegt Park zich bij een groeiende lijst van gerenommeerde CVFF-alumni, waaronder Jack McCollough en Lazaro Hernandez, de nieuwste creatief directeuren van Loewe. Ze werd gekozen uit de tien finalisten die streden om de prijs, die dit jaar steun kreeg van Gap, Instagram, Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Tommy Hilfiger en Vogue.

In een verklaring zei Steven Kolb, chief executive officer en voorzitter van de Council of Fashion Designers of America (CFDA): “Het CVFF is bedoeld om opkomende ontwerpers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om duurzame bedrijven op te bouwen. De winnaars van dit jaar weerspiegelen het doel van het fonds: ervoor zorgen dat de Amerikaanse mode blijft groeien, evolueren en toonaangevend is in creativiteit.”