Asos kondigt wisseling financieel directeur aan: Aaron Izzard vervangt Dave Murray

Online mode retailer Asos kondigt een belangrijke leiderschapswisseling aan. Per 1 juli 2025 wordt Aaron Izzard wordt financieel directeur en uitvoerend directeur. Hij volgt Dave Murray op.

Murray verlaat het bedrijf om nieuwe kansen na te streven. Er is wel een overdrachtsperiode om een goede transitie te verzekeren. Deze strategische benoeming signaleert een verschuiving voor Asos. Van een periode van financiële herpositionering naar duurzame operationele uitvoering en strategische groei op lange termijn.

Izzard heeft meer dan twintig jaar ervaring in senior financiële functies binnen de retail- en e-commercesector. Izzard was meest recentelijk dircteur van groepsfinancien bij Asos waar hij een belangrijke rol speelde in het kostenefficiëntieprogramma. Daarmee werd het bedrijf succesvol geherfinancierd en zijn financiële investeringen afgestemd op strategische prioriteiten.

José Antonio Ramos Calamonte, CEO van Asos, benadrukt het belang van deze overgang. "Het is tijd om onze focus te versterken op het leveren van duurzame, winstgevende groei en betere klantervaringen." Hij voegt toe: "Aaron heeft een sterke staat van dienst in operationele efficiëntie en strategisch denken. Dat is essentieel om onze succesvolle transformatie voort te zetten."

Jørgen Lindemann, voorzitter van Asos, verwelkomt Izzard in de raad van bestuur. "Deze overgang onderstreept de toewijding van ASOS aan strategische uitvoering op lange termijn en waardecreatie." Calamonte en Lindemann bedanken Dave Murray voor zijn cruciale rol. "Hij hielp de basis te leggen voor de volgende fase." Ze erkennen zijn bijdragen aan het sterker en veerkrachtiger maken van Asos.