Australian Wool Innovation benoemt Bryan Fry tot algemeen directeur

Australian Wool Innovation (AWI), de Australische organisatie achter het wereldwijde merk Woolmark, kondigt de benoeming aan van Bryan Fry als nieuwe algemeen directeur, met onmiddellijke ingang. Fry volgt John Roberts op, die sinds oktober 2021 aan het roer stond.

Fry brengt een achtergrond in internationaal leiderschap en landbouw mee naar Woolmark. Recentelijk was hij voorzitter en wereldwijd algemeen directeur van het Australische wijnbedrijf Pernod Ricard Winemakers, waar hij grootschalige internationale operaties en premiummerken aanstuurde. Zijn professionele ervaring omvat ook werk als agronoom, wat hem een stevige basis in landbouwpraktijken geeft naast expertise in internationale marketing en commerciële strategie.

AWI-voorzitter George Millington stelt dat deze combinatie van vaardigheden Fry in een uitstekende positie brengt om de onderzoeks-, ontwikkelings- en marketingorganisatie te leiden, inclusief het wereldwijde Woolmark-programma.

Bryan Fry zegt uit te kijken naar de start van zijn nieuwe rol en de nauwe samenwerking met stakeholders in de sector. "Ik ben enthousiast om bij AWI aan de slag te gaan en betere resultaten te leveren, zowel op de boerderij als daarbuiten. Australische wol is veruit de beste natuurlijke vezel ter wereld en ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan een nog mooiere toekomst voor wolproducenten en de bredere industrie," aldus Fry.

Vraag naar merinowol bereikt hoogste niveau in dertig jaar

De leiderschapswissel vindt plaats op een moment dat de Australische wolmarkt de grootste prijsstijging in dertig jaar doormaakt. De Eastern Market Indicator (EMI), de economische benchmark voor de sector in Australië, steeg onlangs met 109 cent naar 1.453 cent per kilogram. Dit is het hoogste niveau sinds medio 2022.

Analisten schrijven deze rally toe aan krappe voorraden en hernieuwd vertrouwen in de toeleveringsketen. De verschuiving komt voort uit oprechte consumentenvraag in plaats van beperkt aanbod.

De marktwaarde voor de vezel groeit naar verwachting van 34,90 miljard dollar (30,36 miljard euro) in 2022 naar 63,20 miljard dollar (54,96 miljard euro) in 2033.

Verschuiving naar natuurlijke vezels in luxe- en performancesectoren

Consumentenvoorkeuren verschuiven steeds meer weg van synthetische materialen, die momenteel ongeveer zeventig procent van de kleding uitmaken. Ter vergelijking: in 1973 bestond driekwart van de kleding uit natuurlijke vezels. Huidige data toont dat 91 procent van de consumenten volledig natuurlijke vezels associeert met kwalitatief betere kleding.

Wol maakt een comeback als primair materiaal op de recente lente/zomer 2027 (SS27) catwalks, met verschijningen in collecties van merken als Dior, Chanel en Victoria Beckham. In de luxesector zoekt 68 procent van de kopers naar externe duurzaamheidscertificeringen. Gecertificeerde merinowol levert prijspremies op van vijftien tot dertig procent. Ook de performance- en wellnesssectoren stimuleren de groei. Merken als The North Face, Lululemon en Patagonia lanceren merinorijke collecties en positioneren de vezel als jaarrond materiaal.

Onderzoek van North Carolina State University toont aan dat honderd procent merino basislagen 96 procent beter presteren dan polyester op het gebied van thermisch comfort en vochtregulatie.