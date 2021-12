Axel Keller nieuwe president Dries van Noten

Axel Keller is de nieuwe president van Dries van Noten. Dat heeft het Belgische modehuis bekend gemaakt aan WWD. Keller bekleedde hiervoor de functie van CEO bij Jil Sander.

Keller werkte in verleden onder meer bij Balenciaga, waar hij veertien jaar commercieel directeur was, en bij Maison Margiela, waar hij die rol dertien jaar bekleedde. In 2018 maakte hij de overstap naar Jil Sander waar hij begon als commercieel directeur en later dat jaar promoveerde tot CEO.

Bij Dries Van Noten is Keller de opvolger van Matteo De Rosa, die in januari 2020 tekende voor de rol als president bij het Antwerpse modehuis, een functie waar hij binnen een jaar alweer mee stopte.

Tegelijk met de benoeming van Keller is Sabine Fandino Fineau benoemd tot vice-president, aldus een woordvoerder van Dries Van Noten aan WWD. Fineau werkt volgens haar Linkedin-profiel al vijfentwintig jaar bij het bedrijf.