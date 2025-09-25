Ba&sh benoemt nieuwe directeur-generaal voor Azië-Pacific

Modemerk Ba&sh kondigt de benoeming aan van Jimmy Lam als directeur-generaal voor de regio Azië-Pacific. Deze strategische beslissing, gemeld door WWD, is gericht op de versnelling van de groei van het merk, vooral na de herstructurering die in 2024 is gestart.

Jimmy Lam wordt verantwoordelijk voor de aansturing van de strategie en de operationele activiteiten van het merk in de belangrijkste markten van de regio. Vanuit zijn basis in Hongkong rapporteert hij rechtstreeks aan Dan Arrouas, co-directeur-generaal van Ba&sh. Deze benoeming onderstreept de sterke ambitie van het merk om van Azië een essentieel groeigebied te maken.

“Ba&sh is een merk met een uitgesproken karakter en een wereldwijde ambitie. Ik ben verheugd om de reis van het merk door Azië-Pacific te leiden, een regio die rijk is aan diversiteit, moderne vrouwelijkheid en kansen,” aldus Jimmy Lam tegenover WWD.

Voordat hij bij Ba&sh kwam, was Jimmy Lam directeur-generaal van SMCP Azië. Daar was hij negen jaar lang verantwoordelijk voor de expansie en de omnichannel-ontwikkeling van de groep, eigenaar van Sandro, Maje en Claudie Pierlot. Zijn carrière omvat ook leidinggevende functies bij S.T. Dupont, Dolce & Gabbana, Chanel, Harvey Nichols en LVMH, eveneens in Azië.

Ba&sh, opgericht in 2003, is in 2024 begonnen met een herstructurering. De meest recente ontwikkelingen bij het merk omvatten de versterking van het directiecomité met de aangekondigde benoeming van Géraldine Dubois als financieel en administratief directrice in juni 2025. Haar komst is onderdeel van een strategie genaamd ‘New Beginnings’. Het plan voor 2028 is gericht op een terugkeer naar winstgevende groei. Om dit te bereiken, is Ba&sh van plan de operationele efficiëntie wereldwijd te verbeteren, met name door de prestaties te optimaliseren en de kosten te verlagen.

Ba&sh, ondersteund door de HLD-groep, rapporteerde een omzet van 300 miljoen euro in 2024. Vijfentwintig procent hiervan is afkomstig uit online verkoop. Zestig procent van de verkoop vindt momenteel internationaal plaats.