Balmain CEO stapt op na vier jaar

Jean-Jacques Guével legt na vier jaar de functie van CEO van Balmain neer. Over zijn vervolgstappen is nog niks bekend, zo meldt WWD.

Volgens een verklaring van het Franse modehuis in de handen van WWD komt zijn vertrek omdat hij "andere interesses wil nastreven", maar zijn volgende rol was niet meteen duidelijk.

Tegen het platform zei Guével: "Balmain is een van de oudste luxehuizen in Parijs, met een uniek en rijk erfgoed. Het is een ongelooflijke reis geweest om dit huis de afgelopen jaren te leiden en het klaar te stomen voor verdere toekomstige groei."

De voorzitter van het merk, Rachid Mohamed Rachid, bedankte Guével ook ‘voor zijn bijdrage aan het succes van Balmain’ en wenste hem ‘het allerbeste voor de toekomst’. "Balmain heeft alle potentieel om een echte wereldwijde leider op het gebied van luxegoederen te worden, dankzij zijn unieke erfgoed, de getalenteerde creatief directeur Olivier Rousteing en onze uitzonderlijke collega's van het merk. We zullen voortbouwen op de aanzienlijke groei van de afgelopen jaren en zullen te zijner tijd een nieuwe CEO aankondigen."

Guével begon begin 2020 bij Balmain nadat hij eerder CEO was geweest bij Zadig & Voltaire, waar hij de internationale expansieplannen van het merk in de VS en China moest versnellen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.