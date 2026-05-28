Barbara Werschine neemt de leiding bij Lanvin

Modehuis Lanvin start een nieuwe fase in zijn ontwikkeling. Het bedrijf de benoeming van Barbara Werschine aan als CEO, zo meldt vakmedium WWD als eerste. Dit is een strategische keuze die wijst op een uitbreiding naar de lifestylemarkt.

Voorheen was Barbara Werschine directrice-generaal bij kasjmierspecialist Eric Bompard. Volgens Lanvin heeft zij daar “het merk met succes gemoderniseerd en de financiële prestaties geoptimaliseerd” tijdens een termijn van vier jaar. Haar professionele carrière omvat ook de functie van directrice van de lederwarencollecties bij Hermès. Daarnaast had ze belangrijke directie- en ontwikkelingsfuncties bij Zadig & Voltaire, Celine en Louis Vuitton.

Zij volgt Andy Lew op, die deze functie sinds juli 2025 bekleedde. Barbara Werschine neemt ook de verantwoordelijkheden over die voorheen door Siddhartha Shukla werden beheerd. Shukla verliet zijn functie als adjunct-directeur-generaal afgelopen maart. Hij was verantwoordelijk voor de strategie om het oudste haute-couturehuis van Parijs naar een hoger segment te tillen.