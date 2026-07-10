Beatriz Padín zwaait af na 25 jaar als directrice van Zara Woman

Madrid – Op een moment van bijzondere aandacht voor alles wat er gebeurt binnen het Inditex-universum, en met name rondom Zara, het belangrijkste modemerk, kondigt het Spaanse bedrijf het vertrek aan van de ervaren Beatriz Padín. Zij was de afgelopen 40 jaar een sleutelfiguur binnen de groep, waarvan 25 jaar als directrice van de belangrijkste bedrijfstak: de damesdivisie van Zara.

Volgens een mededeling van de directie van Inditex aan de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), beëindigt Beatriz Padín haar professionele loopbaan bij de Inditex-groep. Als gevolg hiervan legt ze al haar verantwoordelijkheden bij zowel Zara als Inditex neer. Bij Zara was ze de afgelopen 25 jaar directrice van de Zara Woman-divisie, de meest winstgevende tak van het modemerk. Binnen de Spaanse modegigant bekleedde ze een positie in het directiecomité. Dit comité werd opgericht als onderdeel van de organisatorische herstructurering die de Raad van Bestuur op 29 november 2021 startte. Het orgaan is bedoeld ter ondersteuning van de CEO van Inditex, een functie die sinds november 2021 wordt bekleed door Óscar García Maceiras.

Naar aanleiding van dit vertrek wordt de leiding van Zara Woman overgedragen aan Alfredo Ferro Varela. Sinds 2013 was hij directeur van ‘Zara Basic’, een van de drie belangrijkste pijlers van de Zara Woman-divisie. Inditex heeft er vertrouwen in dat hij deze rol succesvol zal vervullen, mede dankzij zijn meer dan 30 jaar ervaring binnen de groep. Hij heeft diverse verantwoordelijke functies bekleed bij zowel Zara als andere merken van het bedrijf.

Naar aanleiding van deze wisseling van de wacht bij Zara Woman, benadrukt de directie van Inditex “de grote bijdrage van Beatriz Padín aan het bedrijf gedurende meer dan vier decennia”. Ze prijzen de expertise van hun voormalige directrice. In deze jaren, zo voegen ze toe, “heeft ze zeer belangrijke taken op zich genomen, waaronder de leiding van Zara Woman gedurende de laatste 25 jaar, en heeft ze aanzienlijk bijgedragen aan de prestaties en evolutie van Zara”. Aan haar worden enkele van de meest impactvolle initiatieven van de afgelopen jaren toegeschreven, zoals de creatie van de ‘El Apartamento’ van Zara en de lancering van het doorverkoop- en herwaarderingsplatform ‘Zara Pre-Owned’.

Directiecomité verkleind van tien naar negen leden

Padín, getrouwd met Francisco Galán, directeur van de eveneens strategische afdeling winkeltechnologie, maakte sinds de oprichting deel uit van het directiecomité van Inditex. Met haar vertrek herstructureert de Spaanse modegigant dit orgaan. Een positie wordt geschrapt, waardoor het comité nu uit negen leden bestaat. Alfredo Ferro Varela wordt niet aan dit orgaan toegevoegd, dat door Inditex wordt gezien als een forum voor “collegiale besluitvorming in de uitvoerende directie, gebaseerd op een transversale visie op de gehele bedrijfsactiviteit” van de groep.

Na de eliminatie van deze functie bestaat het directiecomité van Inditex, na het vertrek van Beatriz Padín, uit Miguel Díaz Miranda, financieel en operationeel directeur van Zara; Ignacio Fernández Fernández, algemeen directeur; Antonio Flórez de la Fuente, directeur van Bershka; Javier García Torralbo, directeur digital; Begoña López-Cano Ibarreche, algemeen directrice personeelszaken; Jorge Pérez Marcote, directeur van Massimo Dutti en zwager van Amancio Ortega en oom van Marta Ortega Pérez; Óscar Pérez Marcote, directeur van Zara en eveneens zwager en oom van de oprichter en de huidige voorzitster van Inditex; Andrés Sánchez Iglesias, financieel directeur van Inditex; en Jordi Triquell Valls, directeur van Stradivarius.

Samenvatting Beatriz Padín, 40 jaar lang een sleutelfiguur bij Inditex en 25 jaar directrice van Zara Woman, heeft het bedrijf verlaten en al haar verantwoordelijkheden neergelegd.

Alfredo Ferro Varela, directeur van Zara Basic, neemt de leiding van Zara Woman over en brengt meer dan 30 jaar ervaring binnen de Inditex-groep met zich mee.

Het vertrek van Padín leidt tot een herstructurering van het directiecomité van Inditex, dat wordt teruggebracht van tien naar negen leden, zonder plaats voor Ferro Varela in dit orgaan.