Belastingaanslag van 22,5 miljoen euro voor Bernard Arnault

Parijs - Bernard Arnault, topman van luxegigant LVMH, krijgt een belastingaanslag van bijna 22,5 miljoen euro. Dit volgt uit een uitspraak van de bestuursrechter in Parijs, ingezien door persbureau AFP.

De miljardair, de rijkste man van Frankrijk, en zijn echtgenote kunnen in beroep gaan bij de Raad van State.

De aanslag bestaat uit 12,96 miljoen euro aan ‘aanvullende inkomstenbelasting en sociale premies’ voor 2010 en 9,5 miljoen euro aan solidariteitsbelasting op vermogen tussen 2012 en 2015. Dit blijkt uit de uitspraak van 2 juli.

In december 2020 honoreerde de bestuursrechter in Parijs een verzoek van het echtpaar voor kwijtschelding van de aanvullende inkomstenbelasting en teruggave van de vermogensbelasting tussen 2012 en 2015. De minister van Economie en Financiën verzocht het administratieve hof van beroep in november 2023 om de uitspraak van de Parijse bestuursrechter uit december 2020 te vernietigen.

De kern van de zaak is de ‘complexe aandeelhoudersstructuur’ van LVMH, aldus onlinemedium l'Informé, dat de uitspraak zaterdag onthulde.

“De familie Arnault is niet direct aandeelhouder van de luxegroep, maar via een reeks holdings”, voegt l'Informé toe. “Aan de top van deze piramide staat een Belgisch bedrijf, Pilinvest”, dat de rijkste man van Frankrijk in staat stelt zijn belastingaangifte te verlagen, aldus l'Informé. De LVMH-groep heeft zaterdagmiddag nog niet gereageerd op vragen van persbureau AFP.