Belgische ontwerper Dries van Noten stapt op

Belgische ontwerper Dries van Noten legt zijn taak als creatief directeur bij zijn eigen gelijknamige modehuis neer. Dit meldt de ontwerper in een statement. Van Noten stopt in juni en toont zijn laatste (SS25)-collectie tijdens de mannenmodeweek in Parijs.

“Ik bereid me al een tijdje voor op dit moment en ik voel dat het tijd is om ruimte te laten voor een nieuwe generatie talenten om hun visie te geven aan het merk”, deelt de Belgische ontwerper. “Te zijner tijd zullen we de ontwerper bekendmaken die het verhaal zal voortzetten.” Er staan naar verluidt diverse potentiële opvolgers in de rij én er zouden al gesprekken plaatsgevonden hebben met Europese ontwerpers.

De volgende Dries Van Noten-damescollectie wordt gemaakt door het studioteam, meldt Van Noten in een verklaring. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat ze geweldig werk zullen leveren.”

“We respecteren de wens van Dries om een stap opzij te zetten, na een uitzonderlijke carrière van 38 jaar in de mode”, deelt Marc Puig, voorzitter en Chief Executive Officer van Puig. “Het is een grote eer voor Puig om zijn nalatenschap in de toekomst te mogen dragen en een unieke verantwoordelijkheid die we koesteren nu er een nieuw en spannend hoofdstuk begint voor zowel Dries als het merk.”

Van Noten zal betrokken blijven bij het modehuis. “De relatie die we hebben met oprichters, zelfs na hun pensionering, is al lange tijd een bepalende factor voor het succes van Puig, en we kijken ernaar uit om onze persoonlijke en professionele vriendschap voort te zetten nu Dries betrokken blijft bij het merk om te werken aan bepaalde projecten”, voegt Puig nog toe.

End of an era: Dries van Noten legt taken als creatief directeur neer

Dries van Noten is een van de bekendste ontwerpers uit België. Hij is een onderdeel van de oorspronkelijke ‘Antwerpse Zes’. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie in Antwerpen waarna hij werkte als freelance consultant designer. Het duurde echter niet lang voordat hij zijn eigen gelijknamige modehuis oprichtte in 1986. In eerste instantie focuste hij op mannenmode, maar door de jaren heen werd ook damesmode toegevoegd.

Van Noten omschrijft zijn eigen stijl als een combinatie van schoonheid, ambacht en functie. “Een kledingstuk dat het goed kan doen en door de tijd heen onderdeel wordt van iemand zijn levensverhaal. Ik geniet van het spelen met kleur, textuur en licht,” aldus de ontwerper op de website van zijn modehuis. Zijn collecties zijn rijk aan kleur en stoffen.

Het modehuis was lange tijd onafhankelijk totdat in 2018 Spaanse groep Puig zich aansloot door middel van een meerderheidsbelang. Van Noten zelf bleef een minderheidsaandeel behouden, naast de rollen van creatief directeur en voorzitter van de directie. Onder de vleugels van Puig heeft het modehuis ook een stap gemaakt naar de beautywereld. Recentelijk opende Dries van Noten ook een winkel die volledig gewijd is aan het beauty-segment van het merk.

Van Noten heeft tijdens zijn carrière diverse prijzen in de wacht gesleept. Zo kreeg hij de Designer of the Year Award in 2014 en werd hij in 2016 benoemd tot ‘Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres’ in Frankrijk.

Dit artikel is tot stand gekomen met bijdragen van Sylvana Lijbaart en Caitlyn Terra.