Belgische ontwerper Walter van Beirendonck: Modewereld 'bang' voor Trump

De Belgische ontwerper Walter Van Beirendonck verklaarde woensdag dat de modewereld "bang" is voor de Amerikaanse president Donald Trump en hem om commerciële redenen niet durft tegen te spreken. In een gesprek met AFP na zijn menswear show op Paris Fashion Week, zei Van Beirendonck dat hij hoopte dat meer creatieve mensen en leiders in de modewereld stelling zouden nemen tegen Trumps "walgelijke" retoriek.

Van Beirendoncks show bevatte modellen met jassen met "peace, not war" badges en werd afgesloten met "Give Peace a Chance" van John Lennon en Yoko Ono. "Ik denk dat het iedereen bezighoudt. Het is verschrikkelijk wat er op dit moment in de wereld gebeurt," zei hij. "Te veel oorlog, te veel extreemrechts." De 67-jarige zei dat hij wilde reageren op Trumps inauguratie op maandag "en ik hoop ook dat meer creatieve mensen zullen reageren".

"Ze zouden zich meer moeten uitspreken," vertelde hij AFP. "Ze zijn allemaal bang om minder te verkopen, het geld is een probleem, daarom zien we de meest ongelooflijke dingen gebeuren en reageert niemand."

De opmerkingen van de uitgesproken, in Antwerpen gevestigde onafhankelijke ontwerper komen twee dagen na Trumps inauguratie in Washington, die werd bijgewoond door de Franse modemagnaat Bernard Arnault en twee van zijn kinderen.

LVMH-baas Arnault en zijn dochter Delphine, die Dior leidt, kregen prominente plaatsen achter de aftredende president Joe Biden en andere voormalige Amerikaanse leiders.

Het Europese bedrijfsleven in de mode, dat wordt gedomineerd door LVMH en Kering, maakt zich naar verluidt zorgen over de mogelijke impact van een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa onder Trump.

Als Trump invoertarieven zou heffen op Europese kleding en lederwaren van topkwaliteit, zouden Amerikaanse consumenten hogere prijzen moeten betalen in een tijd waarin de luxemarkt wereldwijd een vertraging doormaakt.

Van Beirendoncks show op woensdag bevatte elementen van zijn gebruikelijke heldere, contrasterende kleuren, samen met meer klassieke, losvallende pakken in bruine en marineblauwe Schotse tweed.

Hij keerde terug naar zijn terugkerende thema van de ontmoeting met buitenaards leven, dat hij in het verleden heeft gebruikt als symbool voor diversiteit en buitenstaanders.