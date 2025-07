Bernard Arnault (LVMH) neemt krant L'Opinion en nieuwssite L'Agefi over

Parijs - Bernard Arnault, CEO van het grootste luxeconcern ter wereld, LVMH, dat tevens eigenaar is van de mediagroep Les Echos-Le Parisien en Paris Match, heeft de liberale krant L'Opinion en de financiële nieuwssite L'Agefi overgenomen. Dit werd donderdag bevestigd door bronnen die bekend zijn met de deal, waarmee een bericht in Le Figaro wordt bevestigd.

De LVMH-groep, die al een minderheidsbelang had in Bey Médias, de overkoepelende organisatie van L'Opinion en L'Agefi, heeft nu de volledige aandelen verworven. LVMH is van plan de titels de middelen te geven om zich verder te ontwikkelen, aldus de bronnen.

Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De aandelen van de andere aandeelhouders, waaronder die van de holding Thétys van de familie Bettencourt, de Amerikaan Ken Fisher en de Dow Jones Group, eigendom van mediatycoon Rupert Murdoch, zijn eveneens aan LVMH verkocht.

Bey Médias blijft binnen het luxeconcern zelfstandig opereren en de governance van de titels blijft ongewijzigd: Nicolas Beytout, de voormalige grootaandeelhouder van Bey Médias, behoudt het voorzitterschap. De hoofdredacteuren Rémi Godeau van L'Opinion en Alexandre Garabedian van L'Agefi blijven aan het roer. Deze aankondigingen werden donderdag gedaan tijdens een bijeenkomst van de ondernemingsraad.

Volgens Le Figaro was de CEO van LVMH al betrokken bij de financiering van L'Opinion sinds de oprichting in 2013 door Nicolas Beytout, met als doel een uitgesproken liberale en pro-Europese koers te verdedigen.

L'Opinion lijdt chronisch verlies, in tegenstelling tot L'Agefi, een zwaargewicht in de Franse financiële berichtgeving. De titels tellen in totaal ongeveer 150 werknemers, waaronder 90 journalisten, en de banen blijven behouden. "Voor een oprichter is het belangrijk om te weten dat het bedrijf zal blijven bestaan", vertelde Nicolas Beytout, voormalig CEO van Les Echos, aan persbureau AFP.

In 2024 was Beytout in exclusieve onderhandelingen getreden om het kapitaal van de groep open te stellen voor de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky en zijn mediadochter CMI France. Deze gesprekken liepen echter op niets uit. In 2023 werden ook andere onderhandelingen voor herfinanciering gestart met Kretinsky's concurrent Rodolphe Saadé (CMA CGM), maar ook die waren niet succesvol.

Eind 2024 nam LVMH, al eigenaar van de mediagroep Les Echos-Le Parisien, Paris Match over van de Lagardère-groep, die in handen is van een andere miljardair, Vincent Bolloré.