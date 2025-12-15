Berta de Pablos-Barbier eerder dan gepland aangesteld als CEO van Pandora

De nieuwe CEO van Pandora treedt eerder aan dan gepland. Berta de Pablos-Barbier, momenteel marketingdirecteur van het bedrijf, start op 1 januari 2026 in haar nieuwe functie. Dat is eerder dan de oorspronkelijke startdatum in maart.

Volgens Pandora is de versnelde overdracht het gevolg van een 'naadloze' transitie met huidig directeur en president Alexander Lacik. Hij maakte in september zijn voornemen bekend om met pensioen te gaan na zeven jaar bij het bedrijf.

In een verklaring zegt Peter Ruzicka, voorzitter van Pandora, dat de juwelier blij is met de vervroegde leiderschapstransitie. Hij voegt toe: "We kijken uit naar het volgende tijdperk van groei onder Berta's leiding."

De Pablos-Barbier geeft aan dat haar 'directe focus ligt op het navigeren door de huidige marktturbulentie, terwijl ze zich voorbereidt op het benutten van onbenutte kansen als volledig juwelenmerk en het stimuleren van groei op de lange termijn'.

De Pablos-Barbier wordt opgevolgd door Jennie Farmer, momenteel senior vicepresident brand experience en channels bij Pandora. Farmer start op 1 januari als marketingdirecteur. Op dat moment wil ze 'gedurfde, creatieve marketing realiseren die consumenten aanspreekt in al onze segmenten en kanalen'.

Farmer trad in januari 2025 in dienst bij Pandora na diverse leidinggevende functies bij onder meer The Office Group, OKA, De Beers Group en LVMH Estates & Wines.