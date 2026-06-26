‘Bestuursconflict bij Van Lier: voormalig CEO betwist ontslag’

Bij schoenenmerk Van Lier is onenigheid ontstaan over de positie van Geert van Spaendonck. Volgens een interne mededeling aan certificaathouders van VanLier BV heeft de aandeelhoudersvergadering begin deze maand afscheid van hem genomen als bestuurder. Van Spaendonck stelt echter dat het besluit niet rechtsgeldig is en spreekt van een nietig ontslag, meldt RTL Z.

Volgens een mededeling aan houders van certificaten die worden verhandeld via beursplatform Bondex, heeft de aandeelhoudersvergadering van VanLier BV begin deze maand besloten afscheid te nemen van Van Spaendonck als bestuurder. Martijn Migchelsen heeft hem in de functie opgevolgd, zo blijkt uit het document. Ook staat Van Spaendonck sinds begin deze maand in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als 'uit functie' geregistreerd. Een reden voor het besluit is niet genoemd.

Van Spaendonck kocht Van Lier begin jaren negentig van de oprichtersfamilie en stond jarenlang aan het roer van het schoenenmerk. Na het faillissement van Van Lier in de zomer van 2025 bleef hij betrokken bij de onderneming na de doorstart onder leiding van ondernemer Nick de Ronde Bresser. Daarbij vervulde hij onder meer de rollen van aandeelhouder, hoofd design en niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van moedermaatschappij VanLier BV.

Van Spaendonck betwist de gang van zaken en stelt dat hij eigenaar is van de moedermaatschappij, die buiten het faillissement is gebleven. Volgens hem ontbreekt daardoor een rechtsgeldige basis voor het besluit, zo meldt RTL Z. Hij laat weten zijn betrokkenheid bij Van Lier te willen voortzetten.