Bever stelt Gert van Binsbergen aan als nieuwe Managing Director

Gert van Binsbergen treedt per 1 maart aan als Managing Director bij Bever. Dat blijkt uit een persbericht van de buitenspecialist. Hij volgt Albert Scholte op, die de functie ruim vijf jaar vervulde.

Gert van Binsbergen is al meer dan dertien jaar werkzaam bij Bever en bekleedde de afgelopen jaren de rol van Director Sales & Operations, zo blijkt uit het persbericht. Volgens informatie die hij zelf deelde op zakelijk platform LinkedIn begon hij zijn loopbaan bij Perry Sport, waar hij diverse functies vervulde binnen Sales & Operations en HR. Na een periode bij House of Shoes als Manager Retail Operations trad hij in 2013 in dienst bij Bever.

Van Binsbergen laat in het persbericht weten uit te kijken naar zijn nieuwe rol. Daarin geeft hij aan dat hij de afgelopen jaren van dichtbij heeft meegemaakt hoe Bever zich heeft ontwikkeld tot buitenspecialist in Nederland en dat hij samen met het team de volgende groeifase wil vormgeven.

Scholte stelt in het persbericht dat de afgelopen vijf jaar in het teken stond van groei, waaronder de opening van nieuwe winkels en de verdere ontwikkeling van services en de omnichannel-propositie. Per 1 maart draagt hij het leiderschap over aan Van Binsbergen.