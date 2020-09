Björn Borg benoemt Eric Schuurman tot nieuwe Managing Director Benelux

Eric Schuurman is de nieuwe Managing Director Benelux van Björn Borg, zo wordt vermeld in het persbericht. Hij is op zeven september in dienst getreden, aldus het persbericht.

Schuurman was eerder werkzaam in andere internationale commerciële functies, zoals Head of Sourcing bij bol.com. Daarnaast was Schuurman binnen de adidas Group verantwoordelijk voor de Sales Strategy & Development van de Europese commerciële infrastructuur in West-Europa. Hij zal een grote rol spelen in de verdere professionalisering en groei van de Benelux regio. Schuurman volgt Antoine Huizinga op, die de rol als Managing Director Benelux de afgelopen drie jaar vervulde.

“Björn Borg is een geweldig merk met een mooie legacy in sport performance en met een hoge brand awareness vanuit underwear en athleisure. Het is een supergave uitdaging om met het team het merk en de business verder uit te bouwen naar een toppositie in de Benelux!” aldus Schuurman. Henrik Bunge, CEO van Björn Borg, reageert in het persbericht enthousiast op de nieuwe aanwinst: “Met Eric in ons team zullen we werken aan het opbouwen van ons merk en aan ons doel om het nummer 1 sport merk in de modewereld te zijn. We zijn ontzettend blij met Eric, die met al zijn werkervaring een positieve toevoeging zal zijn aan het bedrijf.”