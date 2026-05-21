Bregje Lampe wordt de nieuwe opleidingsmanager van Amsterdam Fashion Institute

Per 1 juli neemt Bregje Lampe het stokje over als opleidingsmanager van het Amsterdam Fashion Institute, zo blijkt uit een persbericht. Zij volgt José Teunissen op, die sinds begin mei interim-decaan is bij de Hogeschool van Amsterdam. Lampe is sinds 2019 verbonden aan AMFI en stond de afgelopen jaren aan het hoofd van de afstudeerrichting Fashion & Branding.

De komende jaren werkt AMFI aan meerdere veranderingen, waaronder een verhuizing die voor de start van studiejaar 2027-2028 afgerond moet zijn. Daarnaast wil het mode-instituut inzetten op organisatiecultuur, financiële weerbaarheid en de zichtbaarheid van AMFI in binnen- en buitenland.

Binnen AMFI was Lampe betrokken bij de ontwikkeling van het huidige curriculum en de koers van de opleiding. Volgens het instituut wil zij zich in haar nieuwe functie richten op het verder versterken van de positie van AMFI binnen het nationale en internationale mode-onderwijs.