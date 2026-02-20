Britse medeoprichter van modegigant Asos overlijdt na val van balkon in Thailand

Een Britse medeoprichter van online fast fashion gigant Asos is in Thailand overleden na een val van een balkon van een hoog gebouw, zo meldt de politie vrijdag.

Quentin Griffiths (58) viel op 9 februari van de zeventiende verdieping van een appartementencomplex in de badplaats Pattaya, zo liet de lokale politie aan AFP weten.

“Het motief wordt nog onderzocht,” aldus politieagent Kosala Ngamphong.

Griffiths verbleef in Thailand op een toeristenvisum. De Britse ambassade is volgens de agent geïnformeerd over zijn overlijden.

Griffiths was in tweeduizend medeoprichter van Asos. Destijds verkocht de website imitaties van kleding uit films en tv-series. De naam is een acroniem voor ‘As Seen On Screen’.

Het bedrijf groeide uit tot een gigant in de online mode-industrie, met verkoop van zowel gevestigde merken als een eigen goedkope kledinglijn met levering de volgende dag.

In het boekjaar 2025 rapporteerde het in Londen gevestigde bedrijf een omzet van ongeveer 3,2 miljard dollar.

