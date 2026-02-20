Britse medeoprichter van modegigant Asos overlijdt na val van balkon in Thailand
Een Britse medeoprichter van online fast fashion gigant Asos is in Thailand overleden na een val van een balkon van een hoog gebouw, zo meldt de politie vrijdag.
Quentin Griffiths (58) viel op 9 februari van de zeventiende verdieping van een appartementencomplex in de badplaats Pattaya, zo liet de lokale politie aan AFP weten.
“Het motief wordt nog onderzocht,” aldus politieagent Kosala Ngamphong.
Griffiths verbleef in Thailand op een toeristenvisum. De Britse ambassade is volgens de agent geïnformeerd over zijn overlijden.
Griffiths was in tweeduizend medeoprichter van Asos. Destijds verkocht de website imitaties van kleding uit films en tv-series. De naam is een acroniem voor ‘As Seen On Screen’.
Het bedrijf groeide uit tot een gigant in de online mode-industrie, met verkoop van zowel gevestigde merken als een eigen goedkope kledinglijn met levering de volgende dag.
In het boekjaar 2025 rapporteerde het in Londen gevestigde bedrijf een omzet van ongeveer 3,2 miljard dollar.
Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om iemand? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl. Dat kan anoniem.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.