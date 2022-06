Britse ontwerper John Bates (83) overleden

De Britse ontwerper John Bates is op 83-jarige leeftijd overleden, zo meldt WWD. Bates, die in het verleden ook wel de uitvinder van de minirok genoemd is, is met name bekend om zijn invloed op de Space Age stijl die in de jaren zestig het Verenigd Koninkrijk domineerde.

Bates stapte in de jaren vijftig voor het eerst de mode-wereld in, toen hij zonder enige mode-opleiding startte bij de Londense couturier Herbert Sidon. Hier werkte hij onder andere met ontwerper Gerard Pipart, die later couture ontwerper bij Nina Ricci zou worden, zo deelt WWD. In 1959 begon Bates op 21-jarige leeftijd met het maken van zijn eigen ontwerpen. Wegens strategische doeleinden presenteerde hij zijn werk destijds nog onder de naam Jean Varon, omdat Franse namen destijds meer aanzien zouden hebben gehad dan Engelsen, aldus WWD.

In 1965 verkreeg hij bekendheid door het ontwerpen van kleding voor bekende acteurs in de Britse televisieserie ‘The Avengers’. Dit was tevens ook het jaar dat de Britse Vogue editor Marrit Allen hem aanprees als degene die de minirokjes had uitgevonden, zo licht WWD verder toe. In de jaren hierop volgend bleef Bates veel bekenden van die tijd kleden, van muzikanten tot leden van het koninklijk huis.

Begin jaren tachtig werd het merk van Bates failliet verklaard en besloot hij uit de modewereld te stappen. Hij vertrok toen naar Wales, waar hij zich bezighield met het schilderen van portretten.

In 2006 stelde het Victoria and Albert Museum in London nog een tentoonstelling over het werk van Bates samen.