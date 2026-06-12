Britse ontwerper Nigel Cabourn overleden op 77-jarige leeftijd

Nigel Cabourn, de legendarische Britse ontwerper bekend om zijn vernieuwende herenmode, is op 77-jarige leeftijd overleden na een strijd tegen kanker.

Het nieuws is bevestigd via het officiële Instagram-account van de overleden ontwerper. In een verklaring staat: “Met diepe droefheid maken wij het overlijden van Nigel Cabourn bekend. Hij leidde een opmerkelijk leven, inspireerde velen, zal enorm gemist worden en zijn nalatenschap zal voortleven.”

Cabourn, geboren in 1949, zette zijn eerste stappen in de kledingindustrie tijdens zijn studie aan de Northumbria University. Daar specialiseerde hij zich in erfgoedkleding, vintage sportkleding en historische militaire uniformen.

Vanuit zijn ontwerpstudio in Newcastle stelde hij een persoonlijk archief samen van meer dan 4.000 vintage stukken en naslagwerken. Dit archief vormde de basis voor zijn eigen collecties, waaronder de lancering van zijn gelijknamige label in de jaren zeventig.

Cabourn breidde zijn ontwerpwereld uit met extra collecties zoals Authentic, Mainline en zijn werkkledinglabel Lybro. In 2013 debuteerde hij met zijn eerste damesmodecollectie.

De ontwerper had wereldwijd 26 winkels, waarvan 16 in Japan en 8 in China. Zijn eerste Britse flagshipstore opende hij in 2014 in Covent Garden, Londen.

Nigel Cabourn (links) met David Gandy. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Reacties uit de industrie

Tal van merken en collega's uit de industrie deelden via sociale media hun condoleances en herinneringen aan Cabourn.

Denim Dudes zei: “De meest enthousiaste, aanstekelijke energie en de meest productieve vloeker die ik ooit heb ontmoet. Het zal onmogelijk zijn om Nigel te vergeten.”

Paul Smith deelde kleurrijke hartjes, terwijl Todd Snyder Cabourn een ‘legende’ en een ‘enorme inspiratie voor ons allemaal’ noemde.

Barbour zei: “Een pionier op het gebied van ambacht en kleding uit het noordoosten. Onze diepste condoleances van iedereen bij Barbour.”

De New Yorkse retailer Pilgrim Surf Supply reageerde: “Nigel, je was een enorme inspiratie en steun voor ons hier bij Pilgrim. We gaan je grenzeloze energie, wijsheid, humor en vrijgevigheid missen. We zijn voor altijd dankbaar voor je talloze bijdragen aan de cultuur en omdat je zoveel jonge mensen onder je hoede nam. We hopen dat je die iconische fluit in het paradijs laat schallen, vriend.”

End Clothing voegde toe: “Dank voor de verhalen, de vrijgevigheid en het onwrikbare geloof in dingen goed doen.”

In een bericht op de pagina van de Australische retailer Pickings and Parry deelden de eigenaren: “Waar moeten we beginnen. Nigel was mijn kledingheld toen ik opgroeide in Newcastle. Hij werd een cruciale inspiratiebron voor het starten van ons bedrijf, de inrichting van onze eerste winkel, onze reizen, stijl, leven en nog veel meer. Mentor, vriend, held… een legende tijdens je eigen leven. Je zult zeer gemist worden, maar je blijvende impact op zovelen zal voortleven. Vaarwel Nige, jij gek.”

Winkel van Nigel Cabourn. Credits: ©Launchmetrics/spotlight