Bulaggi-oprichter Wim Walraven overleden

Wim Walraven, de oprichter van het Nederlandse tassenmerk Bulaggi, is overleden. Dat maakt het merk bekend in een persbericht. “Naast het verlies voor familie en vrienden heeft de modebranche een inspirator verloren. Wim was een echte levensgenieter, altijd vrolijke en succesvolle ondernemer die timmerde aan zijn eigen tassenmerk Bulaggi“, zo wordt gemeld.

In 1969 richtten Walraven en zijn vrouw samen Arwa BV op, waarvoor hij in de kelder van zijn appartement leren riemen maakte. Later werd dat assortiment aangevuld met leren tassen, schrijfmappen en koffers.

Rond 1980 werd Bulaggi geboren. Het werd een van de eerste merken in Europa die werkten met PU-leer (kunstmatige leer), en Bulaggi richtte zich meer op fashion collecties. Inmiddels is Bulaggi uitgegroeid tot een internationaal familiebedrijf gevestigd in Hilversum en gespecialiseerd in tassen en portemonnees. Dochter Annemarieke Schouten-Walraven staat sinds 2017 aan het roer van het bedrijf als eigenaar en ontwerper. Bulaggi heeft fysieke verkooppunten verspreid over heel Europa in België, Duitsland, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Bulaggi laat weten dat het kantoor op 2 november ter nagedachtenis aan Walraven gesloten zal zijn.