Bulgari benoemt Stephan Kornfeld tot directeur Noord-Europa

Juwelier Bulgari, onderdeel van het Franse luxegoederenconcern LVMH, benoemt Stephan Kornfeld tot directeur Noord-Europa.

Kornfeld is op één juni in zijn nieuwe functie gestart en is nu verantwoordelijk voor de activiteiten in de regio Noord-Europa. Dit omvat de retail- en wholesale-activiteiten in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Nederland en Scandinavië, zo meldt het bedrijf maandag. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het versnellen van de bedrijfsontwikkeling, het verder verbeteren van de klantervaring en het bevorderen van duurzame groei.

De nieuwe directeur Noord-Europa startte in 2021 bij Bulgari als Retail Experience Director Northern Europe. Sindsdien heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de retailstandaarden, de versterking van de klantervaring en de bevordering van operationele excellentie, zo staat in de verklaring.

Sinds 2009 deed Kornfeld ervaring op in de mode- en sieradenbranche. Zo bekleedde hij tijdens zijn carrière verschillende leidinggevende functies bij Louis Vuitton, Arthur Arbesser, Thomas Pink en Repossi.