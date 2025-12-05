Burberry versterkt directieteam met belangrijke benoemingen

Burberry kondigt de benoeming aan van Matteo Calonaci tot directeur operationele zaken en toeleveringsketen en Johnattan Leon tot klantendirecteur. De benoemingen gaan per direct in.

Beide leidinggevenden treden toe tot het directiecomité en rapporteren aan CEO Joshua Schulman. Calonaci, voorheen senior vicepresident strategie en transformatie, krijgt de leiding over toeleveringsketen en planning, strategie en transformatie, en data en analyse. Hij volgt Klaus Bierbrauer op. Bierbrauer vertrekt na een overgangsperiode na de wintershow.

Leon, voormalig senior vicepresident commercie en stafdirecteur, geeft leiding aan de teams voor klanten, klantbetrokkenheid, klantenservice en retail-excellentie. Daarnaast houdt hij toezicht op digitale, outlet- en commerciële activiteiten.

CEO Joshua Schulman prijst de benoemingen: “Zowel Matteo als Johnattan spelen een cruciale rol in de versterking van onze focus op uitvoerende excellentie en de verbetering van de klantervaring. Hun diepgaande kennis van ons bedrijf, onze mensen en onze klanten geeft mij het volste vertrouwen dat hun leiderschap Burberry vooruit zal helpen.”