Burberry versterkt raad van bestuur met voormalig Pandora-CEO Alexander Lacik

Het Britse luxehuis Burberry Group plc (Burberry) benoemt Alexander Lacik als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder in zijn raad van bestuur. Hij neemt ook zitting in de benoemingscommissie. De benoeming gaat in op 1 september 2026.

Lacik brengt meer dan dertig jaar internationale commerciële ervaring mee in mondiale consumenten- en discretionaire consumentenmerken.

Leiderschap in mondiale consumentenmerken

Meest recentelijk was Lacik van 2019 tot maart 2026 chief executive officer en president van het Deense sieradenbedrijf Pandora. Tijdens zijn zeven jaar durende ambtstermijn leidde hij de strategische transformatie van het bedrijf, met een aanhoudende periode van winstgevende groei als resultaat. In die rol versterkte hij de marktpositie van Pandora via merkverhoging, productinnovatie, digitale expansie en operationele strategieën.

Voor zijn periode bij Pandora bekleedde Lacik diverse internationale leiderschapsposities bij de Britse consumentengoederen groep Reckitt Benckiser en het Amerikaanse consumentenproductenbedrijf Procter & Gamble. Daarnaast heeft hij ervaring in duurzaamheidsinnovatie, opgedaan als niet-uitvoerend bestuurder bij het Deense biotechnologiebedrijf Aerbio.

Samenstelling en governance van de raad van bestuur

Naast zijn bestuursfunctie bij Aerbio is Lacik momenteel niet-uitvoerend bestuurder bij Essity AB, een Zweeds mondiaal hygiëne- en gezondheidsbedrijf. Eerder was hij van 2020 tot 2023 niet-uitvoerend bestuurder bij de Zweedse productiegroep Swedish Match AB.

"De uitgebreide ervaring van Alexander op het gebied van merk- en bedrijfstransformaties en zijn kennis van mondiale consumenten maken hem een waardevolle aanvulling op de raad van bestuur van Burberry. We zijn verheugd dat hij onze uitnodiging heeft aanvaard", aldus Gerry Murphy, voorzitter van Burberry, in een persbericht.