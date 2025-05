Calvin Klein benoemt David Savman tot global brand president

Calvin Klein, eigendom van PVH, heeft David Savman benoemd tot global brand president. Hij volgt Eva Serrano op, die tot eind 2025 aan het label verbonden blijft om de overgang als adviseur te ondersteunen.

Savman is sinds 2022 werkzaam bij PVH, waar hij aanvankelijk de rol van interim-CEO voor de Europese activiteiten van de groep op zich nam. In deze functie werd Savman geprezen voor het herpositioneren van de regio voor groei, aldus PVH.

Zijn meest recente functie bij de modegroep was global head of operations en chief supply chain officer, die hij sinds maart 2025 bekleedt en zal blijven vervullen totdat een opvolger is benoemd.

In een persbericht deelt Stefan Larsson, chief executive officer van PVH, dat de benoeming van Savman komt nu de groep de volgende stap in zijn groeitraject wil zetten. Savman heeft de taak gekregen om de "product, marketing en positie op de markt uit te bouwen" en de "merkvisie tot leven te brengen."

“David is een mensgerichte leider met een bewezen vermogen om merken te versterken, een leider met een robuuste operationele motor en levert PVH+ Plan prestaties, die allemaal cruciaal zullen zijn nu we Calvin Klein dit volgende hoofdstuk ingaan,” voegde Larsson eraan toe.

Het PVH+ Plan, gelanceerd in 2022, richt zich op het realiseren van strategische, winstgevende groei voor zowel Calvin Klein als Tommy Hilfiger door het opbouwen van kracht op het gebied van product, consumentenbetrokkenheid, digitale marktplaats, operationeel model en groei-investeringen.

Hoewel PVH zich omzetgroeidoelstellingen had gesteld, zijn de inspanningen tot nu toe niet vruchtbaar gebleken. In het vierde kwartaal van 2024 rapporteerde Calvin Klein een omzetdaling van 2 procent, als gevolg van een internationale omzetdaling van 4 procent. Voor 2025 verwacht PVH een vlakke groei of een lichte stijging ten opzichte van 2024 voor de groepsomzet.