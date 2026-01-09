Canada Goose versterkt leiderschap voor internationale marktgroei

Het Canadese luxe performancemerk Canada Goose kondigt een reeks strategische benoemingen en vertrekken aan binnen het directieteam. De herstructurering van het leiderschap ondersteunt de langetermijnstrategie van het bedrijf en versterkt de operationele excellentie in belangrijke internationale markten.

Wisseling in leiderschap Azië-Pacific

Daniel Binder is per 10 april 2026 benoemd tot president Azië-Pacific. Binder behoudt zijn huidige verantwoordelijkheden als chief transformation officer en neemt daarnaast dit nieuwe regionale mandaat op zich.

Hij volgt Jonathan Sinclair op, die na een periode gericht op operationele discipline aftreedt als president. Sinclair, voorheen financieel directeur van de groep, blijft betrokken als bestuurslid van regionale dochterondernemingen voor strategische continuïteit.

Uitbreiding van wereldwijde retailactiviteiten

Niclas Ekerot treedt per direct in dienst als senior vice president global stores. Ekerot volgt Binder op in deze functie en brengt meer dan 25 jaar ervaring in luxe retail mee.

Zijn professionele achtergrond omvat senior leiderschapsposities bij het Italiaanse luxelabel Bottega Veneta, het Amerikaanse merk Michael Kors, het Italiaanse modehuis Gucci en het Britse luxelabel Burberry. Ekerot richt zich op het verbeteren van de klantervaring en het versterken van de wereldwijde retailpositie van het merk.

Interim-management voor Noord-Amerika

Ana Mihaljevic, president Noord-Amerika, verlaat het bedrijf in februari na meer dan tien jaar in leiderschapsrollen. De zoektocht naar een permanente opvolger is momenteel gaande.

Carrie Baker, president brand en commercial, neemt de Noord-Amerikaanse markt op interim-basis waar tot een vervanger is aangesteld. Voorzitter en algemeen directeur Dani Reiss spreekt zijn dankbaarheid uit voor de bijdragen van Sinclair en Mihaljevic aan de fundering voor het volgende hoofdstuk van het bedrijf.