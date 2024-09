Caroline Rush treedt af als CEO van British Fashion Council

Na 15 jaar aan het roer heeft Caroline Rush haar plannen aangekondigd om af te treden als CEO van de British Fashion Council (BFC), waarmee ze de zoektocht naar haar opvolger inluidde. Het nieuws wordt bevestigd in een persbericht, waarin Rush aangeeft trots te zijn op wat zij en haar team hadden bereikt tijdens haar tijd bij de organisatie.

"De veerkracht en creativiteit van onze ontwerpers en industrie is uitzonderlijk, zoals we zien tijdens de London Fashion Week, en ik heb enorm veel respect voor deze dynamische community", aldus Rush in een verklaring. "Ik weet uit eerste hand dat wanneer de community samenkomt, ze kan bereiken wat soms onmogelijk wordt geacht. Het is een genot om met het briljante team van de BFC te werken, net als met de vele supporters, adviseurs en vrienden."

Haar vertrek volgt direct op de finale van London Fashion Week, dit jaar het 40-jarig jubileum van het evenement, en een editie waarin de BFC een reeks strategische veranderingen heeft doorgevoerd. Vorig jaar presenteerde Rush, samen met voorzitter David Pemsel, die in 2022 toetrad tot de raad, plannen om de aanpak van de BFC ter ondersteuning van Britse ontwerpers grondig te vernieuwen. Het zette de organisatie op het pad om zichzelf te herpositioneren als een "katalysator van verandering" in een poging om de Britse mode-industrie nieuw leven in te blazen en het platform te versterken voor een volgende generatie talent.

Rush en de BFC beginnen aan een 'nieuw hoofdstuk'

Tot deze veranderingen behoorde de herstructurering van het modeweeklandschap in Londen, wat grotendeels het verwijderen van de januari-editie inhield, die eerder dit jaar werd doorgevoerd op basis van de premisse van de "onhandige" timing. Dit bracht de nieuwe 'LFW June' met zich mee, die plaatsvond van 7 tot 9 juni onder het concept van "het ontsteken van een cultureel moment", gedreven door een bredere benadering van diversiteit en de introductie van de ooit uitgesloten kleermakers van Savile Row.

Terwijl de toekomst van het leiderschap van BFC onzeker blijft, met Rush die de organisatie zal blijven leiden terwijl de zoektocht naar haar opvolger begint, markeert dit voor haarzelf het begin van een "nieuwe uitdaging". "Nu de middelen van de organisatie zijn teruggebracht tot een beter niveau dan vóór de pandemie, is het in een geweldige positie om zijn essentiële en ongelooflijk belangrijke werk voort te zetten met nieuw leiderschap en een nieuw hoofdstuk", voegde ze toe. "Dit is geen afscheid, want ik zal de komende negen maanden blijven leiden en streven naar uitmuntendheid totdat mijn opvolger is gevonden en er een overdracht is en ik zal altijd klaarstaan ​​om een ​​organisatie te ondersteunen waar ik van hou."

In zijn eigen verklaring onderstreept Pemsel Rush's aanwezigheid als een "fantastische leider in de industrie" die "dynamisch en wendbaar is gebleven terwijl ze door een aantal van de meest uitdagende tijden voor de industrie navigeerde". Hij vervolgde: "Namens de industrie wil ik haar bedanken voor haar werk, haar gepassioneerde steun en toewijding. Ter ondersteuning van haar besluit om volgend jaar af te treden, zal ik mijn termijn als voorzitter verlengen tot eind 2025 en de zoektocht naar haar opvolger leiden om samen te werken met het leiderschapsteam van de BFC om de mode-industrie centraal te blijven stellen en het respect op te bouwen dat het verdient."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.