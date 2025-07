Cascale benoemt Harsh Saini tot interim CEO

Non-profitorganisatie Cascale – voorheen de Sustainable Apparel Coalition – heeft Harsh Saini benoemd tot interim chief executive officer. Saini, die momenteel lid is van de raad van bestuur van de organisatie, neemt de rol per 1 augustus over van Colin Browne.

Saini heeft de taak gekregen om Cascale door haar belangrijkste strategische prioriteiten voor 2025 te leiden. De organisatie wil haar focus op uitvoering verscherpen en voortbouwen op de fundamenten die in 2024 zijn gelegd. De zoektocht naar een permanente CEO loopt intussen door.

Saini heeft dertig jaar internationale leidinggevende ervaring in de consumptiegoederenindustrie. Ze heeft eerder senior executive functies bekleed bij The Fung Group en Nike. Momenteel is ze ook lid van de raden van bestuur van de Global Fashion Agenda, Puma en Wordly.

In een verklaring zei Tamar Hoek, bestuursvoorzitter van Cascale en senior beleidsdirecteur voor duurzame mode bij Solidaridad, dat de benoeming van Saini plaatsvindt tijdens een "cruciale implementatiefase" bij het bedrijf. "Ze kent onze organisatie goed, begrijpt het landschap en brengt zowel strategische visie als operationeel inzicht", voegde Hoek eraan toe.

Vorig jaar, onder haar nieuwe naam, heeft Cascale haar focus versterkt op het doorvoeren van "meetbare, gezamenlijke vooruitgang in de wereldwijde waardeketen van consumptiegoederen". De NGO, die bestaat uit meer dan driehonderd retailers, merken, fabrikanten en andere organisaties, wil collectieve actie opschalen naar "rechtvaardige en herstellende bedrijfspraktijken".