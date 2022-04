CEO Tendam tijdens WRC 2022: ‘Soft skills zijn cruciaal voor toekomstige CEO’s’

Jaume Miquel, president en CEO van de Spaanse moderetailer Tendam Group, was één van de aanwezigen op het World Retail Congress (WRC) 2022, dat van 5 april tot 7 april plaatsvond in Rome. Miquel gaf tijdens het congres een presentatie over het post-Covid-tijdperk, en hoe dat er voor de detailhandel uit zou kunnen zien. Hij sprak onder meer over zijn eigen rol binnen Tendam, het moederbedrijf van de modeketens Cortefiel, Women’secret, Springfield, Pedro del Hierro en Hoss Intropia.

Er kan geen twijfel over bestaan dat de pandemie alle sectoren heeft getroffen. De detailhandel vormt daarop geen uitzondering. Bedrijven zullen zich niet alleen moeten aanpassen aan de versnelde groei van e-commerce en veranderend consumentengedrag, ze zullen ook hun interne organisatie moeten toesnijden op het nieuwe paradigma.

"In de nasleep van Covid-19 zijn mensen zich bewust geworden van de kwetsbaarheid van hun leven. Dit heeft ertoe geleid dat ze zichzelf nieuwe vragen hebben gesteld, zoals of hun winkeluitgaven gewoon een kostenpost zijn of meer een investering", aldus Miquel. “Het antwoord op deze vraag hangt nauw samen met duurzaamheid. Klanten vragen nu om betere, duurzamere producten, wat weer leidt tot minder productie.”

Om die reden zagen merken zich gedwongen om hun traditionele werkwijze te veranderen en zich aan te passen aan nieuwe consumentenbehoeften, beide binnen een relatief kort tijdsbestek.

Waarde creëren

"Het pure kapitalisme is dood", zei Miquel. "We staan aan het begin van een tijdperk van nieuw sociaal kapitalisme en ik geloof dat dit voor bedrijven een geweldige kans is om deel uit te gaan maken van de maatschappij. Het gaat niet hierbij alleen om het maken van betere producten, maar ook om het creëren van betere bedrijven."

In dit nieuwe scenario moeten bedrijven waarde creëren en is het aan de CEO om dat project te leiden. Het gaat er niet om het accumuleren van zo veel mogelijk winst voor aandeelhouders, maar om de vraag welke rol het bedrijf heeft in de samenleving en hoe het op een positieve manier aan die samenleving kan bijdragen.

Aanpassingsvermogen en leiderschap

Als er één ding is dat we van de pandemie hebben geleerd, is het dat de toekomst onzeker is. We bevinden ons in een constant veranderende wereld. "Vroeger waren de organogrammen van bedrijven verticaal, maar tegenwoordig zijn ze transversaal. Als CEO moet je toegewijd zijn en de verplichting voelen om licht in je organisatie te brengen. Je moet duidelijk overbrengen dat aanpassingsvermogen belangrijk is om de emotionele stress van verandering te minimaliseren," zei Miquel.

Zachte vaardigheden

Soft skills, ‘zachte vaardigheden’ in het Nederlands, zorgen in het post-Covid-tijdperk voor een revolutie in het werkklimaat. Alles lijkt erop te wijzen dat deze net zo relevant zullen blijven, aldus Miguel. Sinds de pandemie heeft de markt gemerkt dat het cruciaal is om verschillende competenties in het bedrijf te integreren. Niet alleen de competenties die gebaseerd zijn op technische vaardigheden en werkervaring - hoewel deze nog steeds steeds waardevol zijn - maar ook aspecten als emotionele intelligentie, communicatieve vaardigheden, wendbaarheid en teamspirit.

Deze vaardigheden, die kunnen worden gedefinieerd als 'gedragsvaardigheden', hebben vaak positieve effecten op interpersoonlijke en emotionele relaties en zijn zeer nuttig gebleken in de werkomgeving.

"Soft skills zullen van fundamenteel belang zijn voor de CEO's van de toekomst. Vastberadenheid, vrijgevigheid en transparantie zijn enkele van de belangrijkste kwaliteiten van nieuwe leiders," aldus Miquel.

