CEO van het Franse La Redoute stapt eind juli op

Parijs - La Redoute, eigendom van de Galeries Lafayette groep, kondigde donderdag aan dat de algemeen directeur, Philippe Berlan, eind juli opstapt. Hij wil “een nieuwe professionele kans nastreven”. Er wordt een interim-CEO aangesteld tot er een opvolger is gevonden.

Philippe Berlan, die sinds maart 2022 CEO is en daarvoor plaatsvervangend CEO was, verlaat zijn functie eind juli, aldus de groep in een persbericht. “Er is momenteel een proces gaande om zijn opvolging te organiseren”, aldus La Redoute. “Het Executive Committee zal vanaf de datum van zijn vertrek optreden als interim-CEO, onder toezicht van Philippe Houzé, voorzitter van La Redoute”, tot “een nieuwe CEO wordt benoemd”.

De voorzitter van La Redoute, die ook voorzitter is van de Raad van Bestuur van Galeries Lafayette, bracht hulde aan Philippe Berlan, die “een strategische rol heeft gespeeld in de transformatie van La Redoute, waar hij in 2012 is begonnen”.