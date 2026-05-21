CEO van moederbedrijf Batavia Stad Fashion Outlet treedt af

Via Outlets, eigenaar van onder meer Batavia Stad Fashion Outlet, heeft aangekondigd dat CEO Otto Ambagtsheer terugtreedt. Volgens het bedrijf gebeurt dit “na onderling overleg met de raad van bestuur”. De topman heeft zijn vertrek via LinkedIn aangekondigd. Ook Via Outlets publiceerde op 20 mei 2026 een officiële verklaring op de bedrijfswebsite over de bestuurswissel.

In de verklaring laat Via Outlets weten dat Ambagtsheer sinds 2019 leiding gaf aan het bedrijf en een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het platform en de portefeuille van de outletorganisatie. De raad van bestuur bedankt hem in de verklaring voor zijn bijdrage en leiderschap gedurende deze periode.

Volgens Via Outlets blijven zowel het management als de strategische koers van het bedrijf ongewijzigd. De raad van bestuur en het senior leadership team zullen de continuïteit waarborgen. Het bedrijf stelt daarnaast de focus te behouden op de uitvoering van de bestaande groeistrategie en het beheer van de vastgoedportefeuille. Een update over toekomstige leiding wordt “te zijner tijd” bekendgemaakt.

Ook Otto Ambagtsheer reageerde zelf op zijn vertrek via LinkedIn. Daarin schrijft hij dat “na bijna acht jaar” het moment is gekomen om afscheid te nemen van Via Outlets en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Hij stelt het bedrijf achter te laten “in een sterke positie” en verwijst daarbij naar de consistente groei die volgens hem de afgelopen jaren is gerealiseerd, zowel organisch als via uitbreidingen van de portefeuille.

De ‘3R strategy’ van Via Outlets

In dezelfde verklaring noemt Ambagtsheer de zogenoemde ‘3R elevation strategy’ van Via Outlets, gericht op het aantrekken van meer premiummerken en bezoekers met hogere bestedingen. Volgens hem blijkt deze strategie succesvol.

Via Outlets gebruikt de term ‘3R strategy’ al langer in de eigen bedrijfscommunicatie. Volgens het bedrijf bestaat deze strategie uit remerchandising, remodelling en remarketing. Daarbij ligt de focus op het aanpassen van de merkenmix, investeringen in outletcentra en marketingactiviteiten.

Via Outlets exploiteert volgens het bedrijf dertien outletcentra in tien Europese landen. Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd op Schiphol.