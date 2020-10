CEO Wam Denim: “Iedere crisis brengt kansen met zich mee”

Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft het kledingmerk Wam Denim zeven winkels geopend. Er staan voor dit jaar nog vijf op stapel. Wat is het geheim om tijdens een crisis door te blijven groeien, en wat staat er voor Wam Denim nog meer op de planning? FashionUnited belt met CEO Samim Nasrollah, over zijn succes, hoop en geleerde lessen van de afgelopen maanden.

Wat maakt Wam Denim succesvol?

“Wam Denim begon tien jaar geleden als een heel kleine winkel met een kleine collectie. Met de familie werkten we hard om onze eigen design en merk te kunnen creëren — dat is nu, tien jaar later, helemaal gelukt. We hebben rond de veertig winkels in Nederland, eentje in Duitsland en eentje in België. Aankomende paar weken komen er nog zes winkels bij. We zijn hard gegroeid, ook tijdens deze crisis.”

“Onze kleding is betaalbaar doch uniek, anders dan andere merken. Alle mannen kunnen bij onze winkel slagen: onze kleding is casual en netjes met een speciale pasvorm waar we jaren in hebben geïnvesteerd, zodat de pasvorm bij elke klant klopt. We maken bijvoorbeeld veel gebruik van stretch in onze overhemden en jeans. Daarnaast bieden we onze volledige service voor klanten die bij ons binnenkomen. Ze krijgen wat te drinken, worden gevraagd voor welke gelegenheid de kleding wordt aangeschaft en ze krijgen advies op maat. Daarom komen onze klanten altijd terug.”

Waarom hebben jullie besloten om in deze crisis zeven nieuwe winkels te openen?

“Iedere crisis brengt kansen met zich mee. Heel wat merken zijn failliet gegaan, veel panden staan leeg. Wij nemen de kans om die panden op te vullen. Huurders zijn nu ook flexibeler en in staat om meer mee te denken — die kansen benutten wij. Elke cent die we verdienen, stoppen we in ons bedrijf, zodat we groter en beter kunnen worden. We werken hier dag en nacht aan.”

Hoe zijn de afgelopen maanden voor jullie geweest?

“In de eerste golf zijn we ongeveer een maand dicht geweest. We hebben er alles aan gedaan om de crisis te overleven, het was heel zwaar en heeft ook veel invloed gehad op onze omzet: maar we hebben altijd het vertrouwen gehouden dat alles goedkomt.”

Wat heb je van deze tijd geleerd?

“Ontzettend veel. De wereld kan opeens compleet veranderen zonder dat je er controle over hebt: dat is iets waar we voor deze crisis niet over nadachten. Maar hoe onzeker de situatie ook is, mensen kunnen zich altijd aanpassen. Verandering is het enige constante waar je op kan bouwen. Je moet tegen verandering kunnen en ermee om kunnen gaan: dat is belangrijk. Ik ben met mijn ouders gevlucht uit Afghanistan en was als kind al ondernemer: als jong kind kreeg ik al mee hoe mijn ouders een bedrijfje hadden, daar ben ik mee opgegroeid — ondernemerschap zit echt in ons bloed. Wij hebben veel verandering meegemaakt in ons leven. Daarom kunnen we er zo goed mee omgaan.”

Hoe speelt het familiale aspect in rol in Wam Denim?

“Familie is de motor van ons bedrijf. We werken hand in hand, anders waren we nooit zo ver gekomen. Het is bloed zweet en tranen, nachten niet slapen, keihard werken voor iedereen. Dat maakt het verschil. Mijn geheim? Dat is niet eens een geheim: je moet gewoon keihard werken aan een doel. Dan kom je er.”

Wat betekenen jullie klanten voor jullie?

“Als klanten bij ons naar binnen komen wandelen, krijgen ze meteen alle service. In onze cultuur zijn we altijd gastvrij. Als je in Afghanistan een winkel binnenloopt, maakt niet uit wat voor winkel en hoe groot je budget, je krijgt altijd 200 procent service. Je wordt verwelkomd, krijgt advies, je wordt echt geholpen. We geven niet alleen een product, maar een hele beleving.”

Wat hoop je in de toekomst te kunnen bereiken?

“Onze droom is om uit te breiden in Duitsland, daar zijn we nu veel mee bezig. Maar onze uiteindelijk droom is om ons merk wereldwijd te maken, alleen is daar natuurlijk veel meer voor nodig. We hebben geen externe financiën die ons steunen, we doen alles zelf — dus als we zo groot willen worden, moeten we nog echt meer gaan groeien. Als je in een tijd als deze, tijdens een pandemie, nog aan het groeien bent, dan heb je een goed concept te pakken. En daar ben ik heel trots op.”