CFO Britse warenhuisketen Selfridges vertrekt te midden van onzekere periode

De Britse warenhuisketen Selfridges raakt in vier maanden alweer zijn financieel directeur kwijt te midden van aanhoudende onzekerheid wat betreft de toekomst van het bedrijf.

Volgens een dossier van het Britse Companies House heeft Preetha McCann ontslag genomen bij de luxe winkelketen, waarbij mediaberichten suggereren dat haar vertrek te wijten is aan carrièremogelijkheden buiten de Selfridges-deur.

McCann bevestigt haar vertrek in een verklaring op LinkedIn: “Ik heb afstand genomen van mijn rol als CFO bij Selfridges. Het is een magisch merk waar ik altijd van gehouden heb en van zal blijven houden. Ik wil een groot applaus en dank uitspreken aan de geweldige mensen in de financiële, merchandising- en juridische teams met wie ik met veel plezier heb samengewerkt.”

Haar vertrek komt midden in een uitdagende periode voor Selfridges, dat zich midden in een eigendomsstrijd bevindt na het faillissement van mede-eigenaar Signa, die de retailer in 2022 overnam in een joint venture met de Thaise Central Group.

Een jaar later werd het Oostenrijkse bedrijf echter gedwongen een faillissement aan te vragen, nadat het aanzienlijke schulden had opgebouwd, waardoor Central Group de controle over Selfridges kreeg en op zoek ging naar een nieuwe partner.