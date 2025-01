Chanel benoemt Simone Bagel-Trah tot lid van de Raad van Bestuur

Het modehuis Chanel heeft extra expertise toegevoegd aan haar Raad van Bestuur. In de afgelopen dagen heeft de in Londen gevestigde holding Chanel Limited drie nieuwe niet-uitvoerende bestuurders benoemd. Dit is het resultaat van overeenkomstige aankondigingen gepubliceerd in het Britse handelsregister.

Tot de drie nieuwe leden behoort Simone Bagel-Trah. De 56-jarige is sinds 2009 voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Duitse consumptiegoederenconcern Henkel AG & Co. KGaA sinds 2009. Ze staat ook aan het hoofd van de Aandeelhouderscommissie van het bedrijf. Van 2014 tot 2024 was ze ook lid van de Raad van Commissarissen van het chemiebedrijf Bayer AG.

Naast Bagel-Trah heeft Chanel twee andere bewezen bedrijfsexperts benoemd. Dit zijn Teresa Yuk Yin Ko, die een sleutelrol heeft gespeeld bij het opbouwen van de Aziatische activiteiten van het internationale commerciële advocatenkantoor Freshfields en daar verschillende managementfuncties bekleedt, en William Touche, die als Senior Partner in Londen een sleutelrol heeft gespeeld in de Britse organisatie van managementconsultants Deloitte.