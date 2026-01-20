Chiara Baravalle nieuwe algemeen directrice Dsquared2

Chiara Baravalle is per direct de nieuwe algemeen directrice van Dsquared2. Ze leidt de wereldwijde strategie, de operationele activiteiten en de voortdurende expansie van het bedrijf en rapporteert rechtstreeks aan de oprichters en creatief directeuren Dean en Dan Caten, aldus een verklaring.

De benoeming van Baravalle valt samen met een nieuwe langetermijnlicentieovereenkomst met Staff International. Baravalle's taak is de leiding over een strategische reset, gericht op de versterking van de merkfundamenten, de verfijning van de operationele uitvoering en de garantie van langetermijngroei. De directrice richt zich met name op de vergroting van de relevantie van Dsquared2 bij jongere consumenten en de versnelling van de expansie in belangrijke markten.

“Haar strategische visie, operationele expertise en pragmatische leiderschapsstijl maken haar de ideale partner voor het volgende hoofdstuk van het merk. 2026 markeert het begin van een nieuwe fase, gericht op de heractivering van het merk en het leggen van de basis voor duurzame groei. Chiara begrijpt dat merken levende systemen zijn, gebouwd op mensen, cultuur en een duidelijk doel,” aldus Dean en Dan Caten.

“De dualiteit in het hart van Dsquared2, tussen Canadese functionaliteit en Italiaans maatwerk, tussen pioniersgeest en oneerbiedige sensualiteit, en tussen twee creatieve krachten, lijkt relevanter dan ooit. De herfst/winter 26-show was een krachtige demonstratie van het meesterschap van Dean en Dan in showmanship, terwijl het product zelf hun kleermakersvaardigheid weerspiegelt. Het is een genot om met Dean en Dan samen te werken, wiens beeldenstorm en oprechtheid hen onderscheiden in de sector. Het is een eer om hun levenswerk naar de toekomst te leiden,” voegde Chiara Baravalle toe.

Baravalle komt naar Dsquared2 na een nauwe samenwerking met Marco Bizzarri. Recentelijk was ze werkzaam bij Forel als directeur van de investeringsmaatschappij en daarvoor bij Gucci als stafchef. Haar eerdere functies omvatten die van algemeen directrice bij Elisabetta Franchi en managementconsultant bij Bain & Company in de mode- en luxedivisie. Ze begon haar carrière in Silicon Valley na haar afstuderen aan Stanford University en heeft de Amerikaanse, Italiaanse en Franse nationaliteit.