De Chief Innovation Officer van Nike gaat met pensioen. John Hoke, die meer dan dertig jaar bij de sportkledinggigant heeft gewerkt, legt naar verluidt zijn functie neer. Dit is volgens een intern memo ingezien door Bloomberg, waarin stond dat Hoke tot oktober bij het bedrijf zal blijven om lopende projecten af te ronden. Een woordvoerder van Nike bevestigde het pensioen van Hoke in een verklaring aan WWD, maar weigerde verder commentaar.

Hoke stapte in 2023 in de rol van Chief Innovation Officer nadat hij eerder vanaf 2017 als Chief Design Officer had gediend. Hij was al sinds 1992 bij Nike, aanvankelijk als senior ontwerper voordat hij in 2002 wereldwijd creatief directeur voor schoenenontwerp werd.

Zijn pensioen komt te midden van een wijdverbreide revisie bij Nike, uitgevoerd door de nieuwe Chief Executive Officer van het bedrijf, Elliott Hill, die in december 2024 zijn 'Win Now'-actieplan onthulde.

Hill heeft zich met name gericht op het transformeren van Nike tot een hoogwaardig sportgericht merk, naast verdere strategieën zoals het focussen op franchisebeheer en het opbouwen van sterkere partnerrelaties.

Als onderdeel van deze plannen was er eerder deze maand al een grote verschuiving in het leiderschap aan de gang. Na de aankondiging dat een andere veteraan van Nike, Heidi O'Neill, president consument, product en merk, ook met pensioen ging, zei Nike dat het haar rol in drie verschillende gebieden zou herstructureren.

Als zodanig werd Amy Montagne benoemd tot president van Nike, terwijl Phil McCartney, die zevenentwintig jaar bij het bedrijf is, werd gepromoveerd tot Executive Vice President, Chief Innovation, Design & Product Officer.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Nike met een eigen verzoek om commentaar.