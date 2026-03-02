Chief product officer Adam Meek verlaat Dr. Martens

Chief product officer Adam Meek van Dr. Martens kondigt zijn vertrek aan na een transformatieve periode van vier jaar. Tijdens zijn tijd bij het erfgoedmerk had Meek de leiding over wereldwijd design, ontwikkeling en innovatie. Hij leidde een strategische verschuiving van een productgericht model naar een consumentgerichte aanpak.

Onder zijn leiding richtte het merk zich op franchisebeheer en merkvernieuwing. "Ik ben trots op het werk dat we hebben gedaan om product opnieuw te verbinden met doel en consument", deelt Meek via LinkedIn. Hij benadrukt zijn succes in het wereldwijd opschalen van frisse ideeën.

Meek heeft vijftien jaar ervaring in de industrie, waaronder een periode bij Canada Goose waar hij de schoencategorie lanceerde. Hij heeft zijn volgende bestemming nog niet bekendgemaakt. Wel blijft hij leiding geven op het snijvlak van merk, product en consumentenstrategie.