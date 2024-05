China blokkeert accounts "luxe" influencers

Verschillende influencers in China, die bekend staan om hun luxe of extravagante content, hebben niet langer toegang tot hun social media. De accounts zijn geblokkeerd. China treedt steeds strenger op tegen posts die als vulgair of ongepast worden beschouwd.

Internet in China is streng gereguleerd en censoren aarzelen niet om personen of bedrijven digitaal af te sluiten, omdat de regering vreest dat zij onrust zouden kunnen veroorzaken.

In april lanceerde China's online toezichthouder een campagne om alle inhoud van sociale netwerken te verwijderen die “opzettelijk extravagante levensstijlen en opzichtige rijkdom promoot”.

Het account 'Wanghongquanxing' bijvoorbeeld, met meer dan 4 miljoen abonnees en bekend om zijn video's van designerkleding, eersteklas vluchten en collectie jade sieraden, was dinsdag niet langer toegankelijk op Douyin, de Chinese versie van TikTok. Hij is niet langer zichtbaar “vanwege schendingen van de Douyin-communityrichtlijnen”, aldus een bericht. Volgens Chinese staatsmedia werd het account begin deze maand verwijderd, samen met die van verschillende andere influencers die een luxe levensstijl promoten.

Hetzelfde gold voor 'Young Master Bo' (Bo Gongzi), het account van een influencer die bekend werd door zichzelf te filmen terwijl hij in een Rolls-Royce reed.

Het account van 'Soeur coquillage' (Baoyu Jiajie), een influencer die video's postte van haar rijkelijk versierde herenhuis en regelmatig te zien was met parel- en diamanten kettingen, lijkt ook te zijn verwijderd. Haar content is niet langer toegankelijk op Bilibili, het Chinese equivalent van YouTube.

Douyin zei maandag dat het zou gaan optreden tegen nepnieuws dat uit de lucht is gegrepen en op het sociale netwerk wordt verspreid met als enige doel het aantal views te verhogen. “Douyin begeleidt makers om hun echte en goede leven te laten zien,” voegde het bedrijf daar in een verklaring aan toe.

De Chinese president Xi Jinping roemt regelmatig “gemeenschappelijke welvaart”, een beleidsinitiatief dat economische ongelijkheid wil verminderen in het land waar grote welvaartsverschillen heersen.

De zuiveringsactie is niet nieuw. In 2021 verdween Viya, toen een van China's meest invloedrijke influencers, van de belangrijkste sociale netwerken van het land na een veroordeling voor belastingontduiking.

Viya werd beschouwd als een toonaangevend figuur van 'telewinkelen' 2.0