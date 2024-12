Chris Quinn wordt CEO van Shoes For Crews

Leverancier van slipvaste veiligheidsschoenenShoes For Crews heeft aangekondigd dat Chris Quinn vanaf 1 januari 2025 de rol van Chief Executive Officer op zich zal nemen.

Quinn is een ervaren leidinggevende met ervaring in de retail-, e-commerce-, schoenen- en kledingindustrie, zo is te lezen in het persbericht. Hij is sinds augustus 2024 al directeur bij Shoes For Crews.

"Met onze getalenteerde nieuwe raad van bestuur zullen we in het nieuwe jaar blijven innoveren op het gebied van slipvast en veilig schoeisel. In de eerste 40 jaar van het bedrijf hebben we ons doelgerichte ontwerp en onze gepatenteerde technologie echt verfijnd en ik kijk ernaar uit om de industrie te blijven leiden met baanbrekende oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, van de keuken tot in het veld," aldus Chris Quinn.

Het bedrijf voegt eraan toe dat Donald Watros met pensioen gaat als CEO per 31 december 2024 als onderdeel van de leiderschapstransitie, maar als senior adviseur bij het bedrijf betrokken zal blijven. "Van een lange lijst technologische innovaties tot een complete herstructurering van het bedrijf, we hebben een groot aantal successen geboekt. Ik kijk ernaar uit om het stokje over te dragen aan mijn vertrouwde opvolger, Chris, die ongetwijfeld nog meer overwinningen aan onze groeiende lijst zal toevoegen," voegde Watros eraan toe.

Voordat hij bij Shoes For Crews kwam, was Quinn CEO van iDesign, een wereldwijd bedrijf in huishoudelijke artikelen dat innovatie en organisatie in huis brengt. Daarvoor was hij president en CEO van Step2 Company, een fabrikant van speelgoed en buitenartikelen die werd verkocht aan Aterian Investment Partners. Quinn was ook Executive Vice President of Sales & Retail bij New Balance, waar hij werd gepromoveerd tot P&L Leader voor Noord-Amerika. Eerder in zijn carrière bekleedde hij leidinggevende functies bij Procter & Gamble en de Clorox Company.