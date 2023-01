Christian Wijnants over Maison Ullens: “Je kunt geen nee zeggen tegen zo’n mooi merk”

Maison Ullens maakte maandag de benoeming bekend van haar nieuwe creatief directeur: Christian Wijnants. De afspraak met de Belgische ontwerper was snel gemaakt. De nieuwe creatief directeur vertelt FashionUnited over zijn samenwerking met Maison Ullens en deelt zijn visie op Belgische mode, luxe en samenwerking.

FashionUnited: U bent zojuist benoemd tot artistiek directeur van Maison Ullens en gaat samenwerken met Myriam Ullens, de oprichtster. Hoe ziet het creatieve proces eruit?

Christian Wijnants: “Eigenlijk werken we al een seizoen samen. Ik ben acht maanden geleden al begonnen met het zomerseizoen. Daarna heb ik wat advies gegeven voor de winter en nu help ik helemaal mee met de collectie. Het gaat heel soepel. Myriam en ik praten in het begin over onze wensen, over de thema's die we willen gebruiken. Ik ontwerp de collecties en dan gaat het naar de creatieve teams van Maison Ullens voor de productie.”

“Ik ga min of meer wekelijks naar het atelier en Myriam komt af en toe naar kantoor om samen met mij de ontwikkeling van de collectie te bekijken. Het is echt een samenwerking waarbij Myriam me input geeft en veel met me praat over haar reizen. Naarmate de collectie zich ontwikkelt, veranderen we de dingen een beetje zodat deze aansluit bij de tijdsgeest en haar eigen ervaringen. Maar in principe werk ik aan het begin van het seizoen aan een moodboard, ik ontwerp de collecties, kies de materialen, kleuren en leg ze aan haar voor. Myriam begeleidt me door de winkels en laat mij de klanten zien, maar ik breng vervolgens nieuwe ideeën en creativiteit.”

Samenwerkingen aan het hoofd van grote modehuizen komen steeds vaker voor. Wat vindt u hiervan?

“Het versterkt zeker een merk. Zelfs binnen mijn eigen merk [noot van de redactie: Christian Wijnants lanceerde zijn gelijknamige label in 2003] is samenwerken met mensen belangrijk voor mij. Dat betekent dat ik me bij de collectie, bij de schoenen, bij de accessoires, probeer te omringen met mensen met wie ik communiceer. Ik denk dat elke creatieveling graag een tweede blik heeft, een derde blik, een ander perspectief. Ik denk dat het altijd een verrijking is en ik begrijp niet waarom het 10 of 15 jaar geleden niet gebeurde. Het is verrijkend voor de diverse partijen. Het kan veel nieuwe dingen brengen.”

Waarom heeft u ja gezegd tegen Maison Ullens?

“Ik kende Maison Ullens al goed omdat het vrij bekend is in België. En ik hou erg van gebreide kleding, ik werk er veel mee in mijn collecties. Maison Ullens is een prachtig modehuis omdat het hele mooie breisels maakt, de kwaliteit is extreem hoog. Er zijn veel mooie fabrieken waarmee we samenwerken. Je kunt geen nee zeggen tegen een samenwerking met zo'n mooi merk, dat werkt met fabrieken die allemaal in Europa staan - bijna allemaal in Italië - met machines en technieken die echt top zijn. Ik ben echt blij dat ik het kan doen.”

Maison Ullens SS23, beeld via pr-burea Turbulence

In het persbericht waarin uw benoeming wordt aangekondigd, geeft Maison Ullens aan "het Belgische karakter van het huis verder te willen bevestigen". Wat is modeontwerp in België vandaag de dag?

“Het is vrij moeilijk te beschrijven omdat ik zelf Belg ben en het soms gemakkelijker is om de overeenkomsten van buitenaf te zien. Ik denk dat het heel divers is. Er zijn Belgische ontwerpers die heel verschillende stijlen hebben. Ik denk niet dat we het per se over één stijl hebben, maar eerder over een manier van werken, een gevoel voor humor, een vrijheid in de zin dat de Belgische mode niet erg oud is. Het is niet zoals in Parijs of Milaan waar er een hiërarchie is in de mode, een soms zware geschiedenis in bepaalde modehuizen. In België doet men nog niet zo lang aan mode, dus er is een soort vrijheid om te werken. Toen ik in een Parijs modehuis werkte, was het enigszins ouderwets, er was veel geschiedenis, veel verleden. Dit kan soms een last zijn, en ik denk dat in België de ontwerpers misschien vrijer zijn wat betreft de geschiedenis.”

“Ik denk dat er ook veel Belgische ontwerpers zijn die een authentieke stijl hebben. Ieder doet wat hij of zij wil en kijkt niet naar links of rechts, probeert niet per se dictaten of trends te volgen. Over het algemeen zijn ze nederig. We zijn niet per se ontwerpers die achter beroemdheden of rode lopers aan gaan. Wij maken echt kleding om in het dagelijks leven te dragen. Alle Belgische ontwerpers die ik bewonder zijn ontwerpers die echte vrouwen kleden. Het is niet zomaar een silhouet dat je oppikt op een modeshow en nooit meer ziet. Er is die zeer realistische, pragmatische kant.”

Dit is een bepaalde definitie van luxe vandaag de dag. Wat is precies een luxe artikel in 2023 voor u?

“Voor mij wordt luxe geassocieerd met comfort, met jezelf plezieren. Het is een mix. Luxe bij Maison Ullens betekent prachtige producten. De kwaliteit is extreem hoog. De producten zijn zo mooi, je kunt ze zelfs binnenstebuiten dragen, er zijn veel omkeerbare stukken. Dat is wat luxe is - het is het hebben van prachtige kwaliteiten, die uit Italië komen, die gemaakt worden in prachtige werkplaatsen, waar dingen met de hand worden gedaan, op de ouderwetse manier.”

“En het idee van tijdloze stukken, ik denk dat dat de definitie is van luxe. Stukken die een investering zijn, die je 20, 30 jaar of zelfs langer wilt hebben, die je aan de volgende generatie wilt geven, die niet na één seizoen uit de mode raken. Ik zie Maison Ullens graag als een modehuis dat investeert in de toekomst.”

Kunt u een item beschrijven dat u bijzonder aanspreekt of dat een bestseller zou kunnen worden bij Maison Ullens?

“Er zijn al bestsellers die seizoen na seizoen worden herhaald. Dit seizoen probeerde ik er verschillende mee te nemen. We hebben ook gewerkt aan stukken die "Travel Kit" heten en omkeerbaar zijn. Ze zijn zeer fijn geweven - het breien duurt erg lang. Er is één kleur bovenop en de andere eronder, zodat u de stukken kunt dragen door ze binnenstebuiten te keren. In het bijzonder is er een groot vest dat we in twee kleuren hebben gemaakt, heel los, met rechte mouwen, zonder knopen, dat relatief dun, vloeiend en vrouwelijk is. Iets heel puurs, heel gemakkelijk. Het is een stuk waar ik mijn hele leven in zou willen doorbrengen. Een vest waar je je lekker in kunt nestelen. Het is dit idee van comfort, van cocon, waar ik erg van houd. Wanneer je een vliegtuig neemt of wanneer je op zondagmiddag op de bank naar een film zit te kijken, of op straat. Er is ook die elegantie als je loopt - die licht dramatische kant als het vest zich opent omdat het erg lang is. Ik houd van dit soort zeer eenvoudige, bijna voor de hand liggende stukken waarvan je denkt: "Dat moet ik hebben". Dit zijn stukken die we meenemen naar de toekomst.”

Wat is het ritme van de collecties?

“Het zijn twee collecties, of thema's, per jaar. Maar het klopt dat we met capsules zullen werken, wat betekent dat er een eerste levering zal zijn, een tweede levering. Het is afhankelijk van de vraag die er is, wat er geleverd wordt in de winkels. Maar we gaan niet terug naar het systeem van pre-collecties. Het wordt lente-zomer, herfst-winter.”

Maison Ullens SS23, beeld via pr-burea Turbulence

Wat is je relatie met social media?

“Ik heb vanaf het begin een haat liefde relatie gehad met social media. Misschien heb ik er iets te lang over gedaan om sociale netwerken leuk te vinden voor de positieve punten. In het begin was ik erg kritisch en nu denk ik dat er iets geweldigs is. Iedereen kan namelijk praten over wat hij wil, zijn ideeën kan laten zien - een creatieve kant. Iemand die een baan heeft die misschien een beetje saai is, kan een super invloedrijk persoon worden op Instagram, met creatieve ideeën in veel verschillende sectoren. Het heeft even geduurd, maar ik vind het geweldig om te kunnen zeggen dat het niet per se alleen modemensen zijn die over mode praten. 10, 15 of 20 jaar geleden kon je alleen een heel specifiek overzicht van mode zien, toegankelijk voor alleen de professionals, journalisten of stylisten. Vandaag kunnen we een ander standpunt innemen. Ik vind het verrijkend.”

Welke account(s) volgt u op Instagram?

“Ik volg niet veel influencers. Maar ik volg wel tijdschriften, GentleWoman bijvoorbeeld, WWD of FashionUnited, enz. Het is een mix tussen informatieve dingen en diepgaande dingen. En natuurlijk zijn er influencers die ik volg omdat hun stijl me inspireert. Ik zit niet de hele dag op sociale media, maar van tijd tot tijd. Er is een vrijheid en een lichtheid en dit soort democratisering van informatie waar ik in het begin moeite mee had omdat ik vond dat alles openbaar werd gemaakt. Alles ging heel snel. Ik heb altijd van Martin Margiela gehouden omdat hij zijn gezicht niet liet zien, omdat het label zijn naam niet liet zien, er was een discretie. Dat heb ik altijd gewaardeerd in de mode, als er mysterie is en je er naar moet zoeken.”

Maar nu ontwerpen sommige ontwerpers en merken zelfs stukken op basis van hoe ze eruit zullen zien op Instagram…

“Wat verbazingwekkend is, is dat ik 15 jaar geleden geen idee had hoe het leven van mijn kleren eruit zou zien na de creatie. Ik zou een show doen, ik zou de collectie verkopen, de collecties zouden over de hele wereld verstuurd worden. En toen had ik geen idee wat er daarna gebeurde. Nu zie ik de klant posten in Nieuw Zeeland, Japan, Hawaï, New York, of de boetiek die hun etalages toont. Ik zie de influencer mijn kleding gebruiken op een festival. Ik zie het leven van het kledingstuk dat ik eerder niet zag. Het is ongelooflijk om te weten wat er daarna gebeurt, om te weten dat de jurk gedragen werd naar een barbecue in Texas. Vroeger zag je af en toe een actrice in een jurk naar een festival en dat was het dan. Nu, om mijn collecties tot leven te zien komen, om ze te zien evolueren - het is een fascinerend iets dat me veel brengt. Ik kijk er niet mijn hele leven naar, maar het blijft leuk om te zien hoe mensen het interpreteren. Omdat ik suggesties doe, een bepaalde look, maar dan doen de klanten wat ze willen. Zij bepalen zelf de stijl die zij aan de kleding willen geven. Het is heel spannend om als ontwerper de kleding die je hebt gemaakt in een heel andere context te zien.”

Uw gelijknamige merk viert zijn 20ste verjaardag. Wat zijn uw plannen voor de toekomst?

“We hebben net een tweede winkel geopend in Berlijn. Het is waar dat het idee om boetieks te openen me nauw aan het hart ligt, want ik hou van de ervaring om een boetiek binnen te gaan, te winkelen, de producten te zien. Zelfs als de online business ook succesvol is, wil ik in de komende twee of drie jaar een derde, vierde of vijfde winkel openen. En misschien ook het menselijke element weer ontwikkelen in de toekomst. We hebben dat een beetje opzij gezet tijdens de pandemie.”

Misschien een boetiek openen in Parijs?

“We hebben niet per se haast. Een boetiek openen is echt een kwestie van kansen, je moet verliefd worden op een plek. Maar we willen echt in Parijs openen in de komende twee of drie jaar.”

Tot slot, wat inspireert u op dit moment het meest?

“Wat me onlangs erg inspireerde was een tentoonstelling over de kunstenaar Urs Fischer in Mexico City.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.