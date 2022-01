Christophe Cuvillier benoemd tot voorzitter van SMCP

Parijs - Christophe Cuvillier, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Unibail-Rodamco-Westfield (URW), is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van SMCP (Sandro, Maje en Claudie Pierlot), zo heeft de groep maandag aangekondigd. Cuvillier vervangt de Chinese Yafu Qiu, die vrijdag werd ontslagen door de aandeelhouders.

Christophe Cuvillier was in juni 2021 als onafhankelijk bestuurder toegetreden tot de raad van bestuur van de Franse textielgigant, enkele maanden nadat hij in november 2020 na een opstand van de aandeelhouders uit het voorzitterschap van de raad van bestuur van URW was gezet.

Vrijdag hebben de aandeelhouders van SMCP de voormalige voorzitter van hun raad van bestuur Yafu Qiu ontslagen, alsmede vier bestuursleden, waaronder zijn dochter Chenran Qiu, die Shandong Ruyi, voormalig meerderheidsaandeelhouder van de groep, vertegenwoordigden.

Laatsgenoemde, die SMCP sinds 2016 controleerde via het Luxemburgse investeringsbedrijfEuropean Topsoho, was niet langer van plan een meerderheidsaandeelhouder te zijn in het bestuur: eind 2021 is zij het grootste deel van het kapitaal kwijtgeraakt, geplaatst als zekerheid voor een obligatielening van zo'n 250 miljoen euro van verschillende fondsen (BlackRock, Carlyle, Anchorage, Boussard en Gavaudan). Die lening heeft zij niet terugbetaald.

Deze fondsen, die zijn ondergebracht in de GLAS-entiteit, zijn thans de grootste aandeelhouder van SMCP, maar verklaren dat zij niet voornemens zijn de zeggenschap over SMCP over te nemen en dat zij op zoek zijn naar een koper om de aan European Topsoho geleende bedragen terug te betalen.

"De duidelijke en ambitieuze strategische routekaart van SMCP werpt zijn vruchten af en zal helpen de positie van de groep als wereldleider in toegankelijke luxegoederen te consolideren", aldus Cuvillier, die eerder aan het hoofd stond van Fnac en Conforama, na gewerkt te hebben voor L'Oréal en PPR, het huidige Kering.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.