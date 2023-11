Christopher Raeburn aangesteld als creatief directeur Napapijri

Het Italiaanse outdoormerk Napapijri heeft de Britse ontwerper Christopher Raeburn aangesteld als creatief directeur, zo laat het merk weten in een persbericht. Het is voor het eerst dat iemand deze functie voor het merk zal bekleden. De aanstelling van Raeburn sluit aan bij de toekomstvisie van Napapijri om een meer ‘designgericht’ merk te worden.

Raeburn staat bekend als een aanjager van en pionier op het gebied van duurzame mode. Zijn ontwerpethos – het ‘Triple R-model’ van duurzame innovatie: remade, reduced, recycled – sluit goed aan bij Napapijri’s duurzame ambities en toewijding, aldus het persbericht. Door nauw samen te werken met de verschillende afdelingen, zal Raeburn het ‘outdoor-erfgoed en de stedelijke vibe’ van het merk vertalen naar geavanceerde looks.

De ontwerper reageert verheugd in het persbericht. “Ik heb een passie voor het creëren van authentieke, functionele en verantwoorde ontwerpen met innovatieve materialen en producten. Napapijri is een merk dat deze waarden echt belichaamt. Ik ben enthousiast om met het team samen te werken en het ongelooflijke Napapijri-archief te verkennen. Samen zullen we de producten naar een hoger niveau tillen door middel van moderniteit, functionele mode en digitale innovatie. Ons doel is om ervoor te zorgen dat deze aanpak wordt weerspiegeld in elk creatief touchpoint voor de Napapijri-community en daarbuiten.”

Het eerste project van de Britse ontwerper voor het merk betreft een capsulecollectie die in de lente/zomer van 2025 wordt uitgebracht. De eerste volledige dames- en herencollectie die onder creatieve leiding van Raeburn wordt gemaakt, volgt in de herfst/winter van dat jaar.

Raeburn maakte al deel uit van het Amerikaanse VF Corporation, nadat hij eerder werkzaam was als creatief directeur voor Timberland, een merk dat ook onder VF Corp. valt.