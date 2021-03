Clarks rond deal met LionRock Capital af, Victor Herrero inderdaad nieuwe CEO

Victor Herrero is inderdaad de nieuwe CEO van schoenenbedrijf Clarks. Eind februari maakten diverse media al melding van zijn aanstelling, maar een officiële bevestiging vanuit Clarks bleef uit. Het bedrijf maakt de aanstelling bekend in een persbericht samen met de afronding van de deal met LionRock Capital.

LionRock Capital investeert 100 miljoen pond (110,7 miljoen euro) in ruil voor een meerderheidsbelang in het bedrijf. Hoe groot het belang is dat LionRock Capital verkrijgt is niet bekend. De familie achter Clarks blijft daarnaast ook een belang in het bedrijf behouden.

Herrero wordt met de overgang van eigenaar van Clarks de CEO van het bedrijf. Hij neemt de taak over van Giorgio Presca. Presca zal andere kansen gaan najagen. De directie van Clarks bedankt Presca in het persbericht voor zijn bijdrage aan het merk de afgelopen twee jaar en wenst hem het beste voor de toekomst. Herrero is geen onbekende in de modewereld. Zo werkte hij vier jaar bij Guess, Inc. en was hij twaalf jaar werkzaam bij Inditex.